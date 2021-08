Karla Grijalva, primera joven trans reconocida legalmente como mujer en Veracruz

Veracruz, Ver.- Karla Coronado Grijalva se convirtió en la primera mujer trans en la ciudad de Veracruz en modificar su identidad sexual en su acta de nacimiento ante el Registro Civil.

Su lucha legal inició hace seis meses, el primer paso fue el cambio de nombre que se le concedió después de un trámite administrativo, sin embargo, para poder ser reconocida como mujer fue necesario que tramitara un amparo federal para presentarlo en la Oficina del Registro Civil de la ciudad.

“En lo que es el Registro Civil no se había llegado ningún caso, en el puerto de Veracruz es algo que no se había hecho (…), me llevó casi seis meses porque aquí en el Registro Civil no había llegado ningún caso, entonces en el puerto de Veracruz es algo que por primera vez se está haciendo”, declaró.

Karla Coronado Grijalva fue la primera reina del Carnaval Gay reconocida por el Comité de Carnaval de Veracruz para participar en las fiestas del 2015.

Luego de ello intentó participar como candidata a reina del Carnaval de Veracruz 2019, pero los requisitos le impidieron hacerlo; ahora no descarta intentar de nuevo su inclusión en dicha celebración.

“Creo que legalmente ya no puede haber ningún impedimento, aquí está lo que me acredita como mujer de nacimiento o al menos que pongan una traba, pero eso sería un acto discriminatorio”, dijo.

El cambio de identidad de género en el acta de nacimiento es el primer proceso que realiza para llevar a cabo el mismo proceso con otro tipo de documentación básica, que incluye certificados de estudios e identificación oficial.

A partir de su proceso jurídico, indicó que al menos 20 mujeres trans en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río buscan seguir el mismo procedimiento para ser reconocidas legalmente como mujeres.

Karla Coronado dijo que el proceso legal que llevó a cabo es desgastante por lo económico y los trámites burocráticos que se deben de seguir, por lo que pidió al Congreso del Estado intervenir para aprobar una Ley de Identidad de Género que permita facilitar este tipo de trámites.

“Los diputados deben de ponerse las pilas porque somos muchas en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada”, declaró.

Rompe paradigmas

Cuando tenía 17 años, Karla Grijalva decidió iniciar su transición de hombre a mujer. Nunca imaginó que en este proceso lograría romper paradigmas y tabúes en un estado como Veracruz, donde los temas progresistas continúan en el abandono, como la despenalización del aborto, así como los temas de diversidad sexual, que siguen congelados en el Congreso local.

Karla logró ser la primera transexual nombrada de manera oficial por las autoridades municipales y estatales como Reina del Carnaval Gay del puerto jarocho, en el 2015.

A Karla siempre le gustó la política, por eso tiene amigos en diferentes partidos políticos y en organizaciones como “Jarochos LGBTI”, agrupación que la impulsó para abrir un espacio reconocido para ellos.

La comunidad gay siempre participó de manera activa en los desfiles y actividades del carnaval en el estado, pero el comité organizador nunca les dio un lugar hasta el 2015, después de años de lucha.

Actualmente es reconocida como la primera mujer trans en cambiar su identidad de género en su acta de nacimiento, en el primer Registro Civil del país, ubicado en la ciudad de Veracruz.

vtr