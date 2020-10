Karey, la mujer que hace historia en el rap mexicano

XALAPA, VER.- Michelle Karey Cuevas Malaga conoció el rap en 2014 en los parques de Xalapa. En ese entonces no se imaginó que seis años más tarde sería la primera mujer en llegar a la final de la Batalla de Los Gallos México, competencia de rap organizada cada año por la empresa mundialmente reconocida Red Bull.

Karey, con tan solo 21 años de edad, dedica su vida completamente a la música rap. Trabaja bajo su sello discográfico Urban School Records, radicado en su ciudad natal, Xalapa.

Ver a un grupo de raperos mientras hacían freestyle -esto quiere decir en modo de improvisación- fue suficiente para que la joven Karey, con 16 años, ya se interesara en el género musical nacido en los barrios bajos de Nueva York. Sin embargo, fue tres años más tarde, en 2017, que la rapera comenzó a "hacerlo en serio", según narra en entrevista para La Silla Rota Veracruz.

Desde entonces, Karey creció musicalmente en eventos locales y comenzó a tener más presencia en el gremio del rap. "Lo más difícil ha sido dejar el ritmo de vida que llevaba", dice, pues al principio eran pocas las personas que la apoyaban y confiaban en que realmente fuera a sobresalir.

Para poder ganarse un lugar en la escena mexicana, la joven dice que fue difícil arriesgarlo todo, y comenzar a viajar sola, cuando no tenía casi personas creyendo en ella.

¿Mujer en el rap? Sí.

Relacionado a su condición de género femenino, menos común que el masculino, dentro del gremio del rap, Karey dice "no he tenido malos comentarios tantas veces". Aunque a través de redes sociales, usuarios demandaban que para la Batalla de Los Gallos, no se le diera preferencia por ser mujer.

Ese tipo de comentarios, no causan problema en la joven, pues asegura que ha demostrado que lo que ha logrado, lo ha ganado con su trayectoria.

La xalapeña fue seleccionada para participar en la competencia después de cubrir los requisitos de la convocatoria publicada en la página oficial de Red Bull. De los 4, 425 videos de casting para inscribirse, los finalistas fueron solamente 16, de distintas partes del país, todos varones, a excepción de Karey.

Este 03 de octubre fue la Batalla de Los Gallos México 2020, y aunque la joven no ganó, ya ha sido reconocida por el gremio artístico de raperos y raperas, pues aseguran hizo historia al ser la primera chica en competir hasta la final contra otros raperos, campeones nacionales. Tras la competencia, medios voltearon a seguir su canal de YouTube (Karey Cuevas Mx), Spotify, y sus redes sociales.

La rapera ha agradecido a sus seguidores y a las personas que la apoyaron. Anuncia que próximamente estrenará disco, y tiene varios sencillos "en camino".

"Todo llega a su tiempo, siempre y cuando no te limites y en verdad sacrifiques algo por lo que quieres", es el mensaje que da la rapera para todas aquellas personas que estén por emprender proyectos. "Nunca se conformen".

