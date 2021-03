Justidiana no asistió a vacunarse contra el covid porque no se enteró

Atrás de la tienda Soriana Mercado en la zona centros de la ciudad de Veracruz, Justidiana y Polo toman el desayuno junto a una pila de cartones y botellas de plásticos que más tarde venderán para sacar el ingreso de la semana.

A Justidiana Cruz se le pasaron las fechas de vacunación por estar todo el día trabajando. La mujer de 61 años no se enteró que ella era una de las primeras personas que le tocaba ponerse la dosis contra el covid.

Los dos adultos mayores a simple vista parecen un matrimonio, pero la realidad es que se conocieron trabajando como "viene, viene" en los alrededores del mercado.

Todos los días desde las 5 de la mañana Justidiana sale de su hogar en el municipio de Manlio Fabio Altamirano y recorre un trayecto de más de una hora para llegar al puerto de Veracruz.

Esa rutina la lleva haciendo desde hace cinco años con tal de ganar alrededor de 100 pesos al día, asegura.

Completa sus ganancias trabajando de "vienen, viene" junto con Polo, quienes se reparten los carros para que ambos puedan tener más dinero.

"Nosotros lo sacamos a la quincena, de lo que se dice de las botellas no nos llevamos mucho, nos llevamos como 500 pesos a la quincena, pero un poquito que acomodemos los carros y otro poco de aquí y cuando nos dan chance aquellos (los otros franeleros) nos ponemos a acomodar carros", contó Justidiana.

Por esta causa Justidiana no se enteró que su localidad fue uno de los primeros municipios donde se aplicaron las primeras dosis de la vacuna de Pfizer que llegaron en el mes de febrero.

"Yo de hecho no pude acudir porque todo el día vengo para acá (...) porque yo vivo en el rancho y ya después me enteré de la vacuna, pero como siempre estoy aquí (en Veracruz) y en el rancho ya vacunaron", dijo Justidiana.

Ahora Justidiana tendrá que esperar los días 16 y 17 de la jornada de vacunación para los adultos mayores que, como ella, no lograron acudir a los módulos.

Polo no le preocupa vacunarse











Su compañero de trabajo José Antonio Hernández (Polo) al igual que ella no ha asistido a vacunarse, el hombre de 72 años asegura que su hija lo apuntó, pero que aún no le han dicho cuando le toca.

Aunque a Polo no le importa mucho el poder vacunarse o no, ya que asegura que no confía en la vacuna.

Entre risas y sarcasmo cuenta los múltiples mitos que surgieron en torno al virus y a la vacuna, es por eso por lo que no se encuentra seguro de querer recibir la dosis, dice que la mejor opción para él es llevar a cabo las medidas de sanidad y de sana distancia.

Aunque admite creer en el covid, pues ya ha visto muchas personas fallecer por el virus, no confía en el sistema de salud del estado, comenta que ir a hacer fila en los módulos solo sería perder el tiempo y eso significa perder un día y una noche, por lo que prefiere seguir trabajando para sacar algo para comer.

"Gracias a Dios no tengo azúcar, no sufro de ninguna enfermedad, porque me cuido. Lo poquito que gano es para comer o para comprarme alguna vitamina", comentó.









En estos municipios ya se aplicaron vacuna covid

El 15 febrero en el estado de Veracruz llegaron 63 mil 310 dosis de vacuna Astra-Zeneca contra COVID19.



Esa cantidad de dosis fueron distribuidas en 22 municipios del estado Acajete, Teocelo, Nanchital, Atoyac, Chacaltianguis, Otatitlan, Soteapan, Ignacio de la Llave, Jalacingo, Hidalgotitlan, Caicahualco, El Higo, Vega de Alatorre, Coatzintla, Tlacotalpan, Platón Sánchez, Castillo de Teayo, Manlio Fabio Altamirano, Puente Nacional, Aquila y Omealca.

Más tarde, el 9 de marzo seguiría el turno de Veracruz con 51 mil 675 dosis de la vacuna Pfizer, actualmente la jornada de vacunación no termina, mientras que este sábado 13 y hasta el lunes 22 de marzo se estarían aplicando esta dosis en Xalapa.

De igual manera este 15 de marzo el Gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez informó en conferencia de prensa que el próximo municipio en recibir esta vacuna sería Boca del Río, aunque no confirmó fecha el mandatario aseguró que sería pronto.

Al igual que en las otras ciudades la dinámica de aplicación será la misma con listado por orden alfabético.

Por el momento Justidiana tendrá que esperar en los próximos días para poder ser acreedora de la vacuna.

vtr