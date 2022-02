July "N" fue violada: Brujas del Mar exigen justicia a Gobierno de Veracruz

XALAPA, VER.- La colectiva Las Brujas del Mar hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García para que acepte la recomendación de la CNDH por la detención de July N, tras concluir que existió tortura y violación sexual por parte de autoridades.

La organización veracruzana opina que son demasiadas las inconsistencias en el caso de detención de July y aseguran que a la joven buscan inculparla del asesinato de Guadalupe Martínez Aguilar exrectora de la universidad Valladolid, crimen ocurrido el 29 de junio del 2020 cerca de Xalapa.

"No permitamos que una mujer inocente cumpla condena de un crimen que no cometió, que no pase un día más privada de su libertad, que no queden impunes los crímenes en su contra." Pidió desde su cuenta de Twitter Las Brujas del Mar en mensaje al gobernador.

La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que el 06 de noviembre de 2020, cuando July Raquel fue detenida en la Ciudad de México, sufrió golpes, amenazas y padeció agresiones sexuales en su traslado a Veracruz.

Además, queremos comentarle que lograr que se realizara dicha prueba fue todo un reto para los familiares y el representante legal de July, que llevan más de un año en espera de poder presentar pruebas de su inocencia, mismas que los jueces no quieren recibir. — Las brujas del mar (@brujasdelmar) February 18, 2022

La detenida fue sometida a una prueba de Estocolmo tras petición de familiares y asesor legal. Según Las Brujas del Mar, dicha prueba también tiene inconsistencias y las evidencias también indican que entre el material de investigación hay videos que comprueban que July no estaba en Veracruz el día del homicidio.

Dicha petición se dio este 17 de febrero, a unas horas de que García Jiménez declaró en rueda de prensa que su Gobierno no tiene injerencia en dicha aprehensión ya que había sido realizada en Ciudad de México.

Por segunda ocasión, el mandatario estatal puso en duda las aseveraciones de la recomendación de la CNDH, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, y dijo, que ´ellos´, su gobierno, es ´incompetente´ para dar respuesta a lo requerido.

"Pero a que tengan razón (la CNDH) siempre, no, tampoco" dijo y sostuvo que fiscalía de CDMX deberían ser las responsables de aclarar la presunta tortura y violación sexual en la contra July, puesto que ahí fue detenida.

"No tenemos mucha competencia en este asunto porque la detención en donde supuestamente se hacen las supuestas violaciones a los Derechos de los Detenidos no fueron en Veracruz, así de sencillo", aseveró.

Recomendación

De acuerdo a la recomendación 51VG/2022 la CNDH ordenó a García Jiménez inscribir a July en el Registro Estatal de Víctimas, así como evaluar si existen otras víctimas indirectas del caso, a fin de que puedan acceder a una reparación integral del daño.

De aceptar, el gobernador de Veracruz deberá, entre otras peticiones, colaborar en la presentación de las quejas y denuncias que la Comisión Nacional formule ante las instancias correspondientes para que se investigue la responsabilidad de los servidores públicos que hayan participado en los hechos.

Igualmente, deberá gestionar, en coordinación con la CEDH y el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), la impartición de cursos de capacitación y sensibilización al personal médico, de enfermería y en psicología adscritos al Centro Penitenciario Estatal de Pacho Viejo.

Para el caso de la Fiscalía General del Estado (FGE), su representante Verónica Hernández deberá reparar integralmente el daño causado a la mujer, incluyendo para ello una compensación justa y suficiente; además deberá colaborar en las denuncias y quejas que se presenten para deslindar responsabilidades.

Según la CNDH, se encontró que el día que July fue detenida, había salido a comprar pan en compañía de sus hijos, cuando fue interceptada por dos vehículos y 11 personas la esposaron y la subieron a uno de los automóviles para llevarla a un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco.

Al llegar a las oficinas de la Fiscalía General fue revisada por un médico "quien omitió asentar las lesiones que presentaba; continuó siendo golpeada, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y el director de dicha oficina la amenazó con hacerle daño a su familia que radica en la capital del país, hasta que finalmente ingresó al Centro de Reinserción Social en Pacho Viejo", relata la CNDH en un comunicado.

Familia y abogados señalaron que la Fiscalía presentó pruebas ilegales, como videos donde la persona que aparece como presunta responsable del asesinato de la maestra Guadalupe Martínez no coincide con la detenida, además que las personas que hicieron el reconocimiento facial de la mujer fueron inducidas por los fiscales.

"Se determinó que aun cuando los agentes estatales tenían la obligación de garantizar la integridad de la persona detenida hasta que fuera puesta a disposición de la autoridad competente, generando condiciones de seguridad y libres de cualquier acto o contexto de violencia, debido a su género; por el contrario, hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella actos que la afectaron gravemente".

Igualmente, se acreditó que, aunque el médico adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial así como las autoridades del penal de Pacho Viejo (en Coatepec, Veracruz) fueron notificados de los posibles actos de tortura y violencia sexual, omitieron denunciarlos a la autoridad competente.