Julen Rementería se disculpa y rechaza causas de VOX

Julen Rementería del Puerto, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República se disculpó por la firma de la Carta Madrid contra "el comunismo" con Santiago Abascal, líder de VOX, partido de la ultraderecha española, del que también rechazó sus causas.

"Lo sucedido el jueves, por las condiciones en las que se dio, fue un error, y se prestó a interpretaciones que no corresponden a los ideales y principios del PAN, mucho menos se trató de una alianza, esa, en su caso, sería una atribución de la dirigencia de nuestro partido", señaló.

Las disculpas de Julen Rementería, quien fue respaldado por sus compañeros como coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara Alta, se registraron durante una conferencia que la bancada panista ofreció este martes de septiembre.

?? Conferencia de @SenadoresdelPAN, del 7 de septiembre de 2021. https://t.co/Iwf7UoFgPK — Senado de México (@senadomexicano) September 7, 2021

Rementería del Puerto estuvo acompañado por los senadores panistas que firmaron la Carta Madrid con el presidente del partido español VOX, entre ellos Lily Téllez y Alejandra Noemí "La Güera" Reynoso.

La disculpa "a título personal" del coordinador de la bancada panista en el Senado se suma a las que ya hicieron el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN y Santiago Creel Miranda, presidente de la Comisión Política de Acción Nacional.

El pasado jueves 2 de septiembre, Julen Rementería publicó en sus redes sociales en las que presuma la firma de la Carta Madrid con el líder de VOX, Santiago Abascal, con el argumento de la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada.

Hoy firmé la Carta de Madrid con Santiago Abascal en el Senado de la República.



Vamos por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada. pic.twitter.com/9zy3IyVTkJ — Julen Rementeria (@julenrementeria) September 2, 2021

La situación desató una ola de críticas contra Julen Rementería y los demás senadores que participaron en la firma de la carta, primero, de la dirigencia nacional del PAN, que se desmarcó de la decisión de los legisladores.

El alcalde del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, también criticó a los firmantes y cuestionó al Comité Ejecutivo Nacional si había alguna sanción contra los senadores panistas o "solamente el ridículo y el daño a la institución".

Alguna consecuencia a lo ocurrido ayer en el Senado? @AccionNacional O solamente el ridículo y el daño a la institución? — Fernando Yunes (@FYunesMarquez) September 3, 2021

La diputada federal electa del distrito 12, María Josefina Gamboa Torales, y el diputado federal Carlos Valenzuela también mostraron su rechazo a la firma de la carta que los senadores panistas concretaron con VOX.

Esta es mi postura con relación a la cercanía entre Julen Rementería y la organización VOX: pic.twitter.com/0TyYiTuEVu — Maryjose Gamboa (@maryjosegamboa) September 7, 2021

"Me preocupa que esta acción no tenga ninguna repercusión o consecuencia dentro del partido, porque las acciones que toma una persona, insisto, afectas no nada más a él, sino a toda la bancada de Acción Nacional", dijo Maryjose Gamboa en un mensaje en sus redes sociales.

La diputada federal electa pidió la renuncia de Julen Rementería como coordinador del PAN en el Senado, sin embargo, el político originario del puerto de Veracruz recibió el respaldo de sus compañeros.