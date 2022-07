Juguetería Bravo´s: 40 años encantando a coleccionistas de Veracruz

José Antonio Bravo no esperaba que la juguetería triunfara con las redes sociales. (Foto: Ángel Cortés Romero)

El legado de Gilberto Bravo se mantiene vivo entre cientos de figuras de dibujos animados que hacen de la Juguetería Bravo´s un lugar de ensueño para los coleccionistas de Veracruz.

Para José Antonio Bravo, los pasillos de la juguetería son un desfile de antiguos clientes que ahora regresan con sus hijos a la fábrica de fantasías que su abuelo creó hace 40 años, en octubre de 1982.

"Estoy muy contento, porque se está siguiendo con la tradición y el legado de mi abuelo y de mi padre. Es algo que particularmente a mí también me gusta. Me gustan los juguetes, la atención y las ventas", dice el actual dueño del negocio.

La Juguetería Bravo´s sobrevive en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, pese al paso del tiempo y el cierre temporal al que la obligó la pandemia de la covid-19.

Aún cuando las ventas de la familia disminuyeron por la contingencia sanitaria, la juguetería continúa gracias al rescate de los coleccionistas jarochos que crecieron con ella durante las últimas cuatro décadas.

"Gracias a Dios no nos podemos quejar, tuvimos, como todo negocio, nuestras altas y bajas, sobre todo porque el juguete no es un producto de primera necesidad", dice José Antonio Bravo.

Fue la Juguetería Bravo´s, ubicada en la Plaza Mocambo, en Boca del Río, donde miles de coleccionistas jarochos compraron sus primeros videojuegos Nintendo o Game Boy, o juguetes importados.

A 40 años de su nacimiento, es la principal opción de los jarochos para la compra de todo tipo de figuras de caricaturas clásicas, animes de los ochenta y series japonesas contemporáneas.

La pandemia: Un boom en redes

La cuenta de Instagram de la Juguetería Bravo´s goza de un universo de cinco mil 720 seguidores desde que las hijas de José Antonio Bravo la crearon en los primeros días de abril de 2020.

Para entonces, la administración de la Plaza Mocambo había comunicado a los locatarios que el centro comercial suspendería sus actividades durante 30 días por mandato de las autoridades sanitarias.

"Fue un golpe, pero afortunadamente mi esposa y mi hija me dijeron ´oye, papá, vamos a ayudarte´, se metieron a ayudarme más promocionando la juguetería en redes sociales", relata José Antonio.

La idea de su hija Paola Bravo fue que, pese a que la juguetería estuviera cerrada, los clientes podrían recibir las figuras y juguetes a través de envíos por paquetería a toda la zona conurbada.

En menos de 24 horas, la cuenta de Instagram del negocio de los Bravo obtuvo dos mil 500 seguidores atraídos por los juguetes de distribuidores como Funko y Bandai.

Parte del boom fue que la juguetería anunció en sus redes sociales que el 31 de marzo de 2020 sería su último día de venta, sin embargo, José Antonio aclara que todo fue una confusión.

En realidad, su familia informó que solo se trataba del último día de actividades antes del cierre temporal de la Plaza Mocambo, aunque las ventas continuarían en línea.

Ya en Internet, las piezas coleccionables de series como Dragon Ball Z, Pokémon, Los Caballeros del Zodíaco, Sailoor Moon, Sakura Card Captor, Mario Bross, Evangelion se robaron la atención de los coleccionistas.

"Vendimos bien, aunque no estábamos abiertos al público, todo era por Facebook y por WhatsApp, ´que quiero esto, que quiero lo otro´, en ese momento lo que pedían mucho era el rompecabezas y el juego de mesa, porque la gente quería entretenerse en su casa", comenta.

La aceptación en redes sociales fue tal que la Juguetería Bravo´s tuvo envíos desde Veracruz hasta Xalapa, Puebla, Mérida, Monterrey y otros lugares de la república mexicana.

"El coleccionista siguió queriendo su juguete, es muy especial, porque generalmente sale una vez, una edición, y no se repite. Entonces si no lo compras en ese momento, posiblemente en algunos años no lo encuentres o lo encuentras muy caro", expresa.

El boom en redes sociales fue una sorpresa para José Antonio Bravo, quien actualmente tiene 59 años, pues desconocía su manejo y alcance.

"Se me hacía algo muy increíble que eso fuera a ayudar, que al final sí, y hasta la fecha seguimos promocionando nuestro producto por Instagram, por Facebook, por WhatsApp", afirma.

Aunque la Juguetería Bravo´s sólo se mantuvo cerrada durante abril y mayo de 2020, el auge en redes sociales continúa para José Antonio y su familia, ampliamente conocida en Veracruz y Boca del Río.

Hace 70 años era un taller de bicicleta

Antes de convertirse en una juguetería, el negocio fue un lugar de renta de bicicletas que Gilberto Bravo fundó hace 70 años.

El abuelo de José Antonio colocó el establecimiento en la avenida 5 de mayo, entre las calles Aquiles Serdán y Mario Molina, en el primer cuadro del puerto de Veracruz.

Ahí comenzó con la renta de bicicletas y, posteriormente, las reparaba y vendía refacciones hasta que sus clientes comenzaron a pedirle juguetes.

El lugar, por muchos años conocido como El Rayo Deportes y posteriormente como Bicicletas Bravo, se mantuvo abierto en el mismo sitio hasta hace seis años.

Sin embargo, Gilberto Bravo decidió abrir la juguetería en la Plaza Mocambo en octubre de 1982 debido a las peticiones de figuras y juguetes que sus clientes le hacían.

Para ese entonces solo se vendían juguetes de marcas nacionales debido a que las piezas extranjeras solo eran importadas por sus fabricantes.

Actualmente, la juguetería también tiene sucursales en la Plaza Américas de Boca del Río y en la esquina de las calles Hidalgo y Cortés, en el centro de Veracruz, ambas administradas por hermanos de José Antonio.

Hace ya 40 años que la Juguetería Bravo´s es un baluarte para los amantes de los juguetes clásicos y de colección que, de acuerdo con José Antonio Bravo, son piezas que se consiguen muy difícilmente.





