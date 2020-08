Juez libera a alcalde suplente de Actopan, pero sin derechos laborales

Xalapa, Ver.- Tras ser detenido e imputado por amenazas contra un periodista asesinado en 2019, el alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, recuperó su libertad la noche de este 19 de agosto. Sin embargo, un juez de control fijó una medida cautelar al edil que suspenden sus aspiraciones políticas y laborales.

López Carreto fue aprehendido en Xalapa la tarde de este miércoles. La Fiscalía General del Estado (FGE) le imputó ante un juez de control el delito de amenazas, vertidas contra el reportero Celestino Ruiz Vázquez, asesinado el 2 de agosto de 2019. Por este crimen, el alcalde Paulino Domínguez fue revocado de su cargo y es prófugo de la justicia desde hace 5 meses.

La detención de López Carreto fue legalizada por la autoridad judicial, no obstante recuperó su libertad debido a que el delito de amenazas no es considerado grave y en consecuencia no amerita prisión preventiva, como una medida cautelar.

El alcalde suplente deberá firmar periódicamente en los juzgados de Coatepec, exhibir una garantía económica (fianza) de 5 mil pesos, pero también suspender toda actividad laboral, lo que implica dejar su cargo en el Ayuntamiento de Actopan, donde buscaba por la vía jurídica asumir la titularidad en la alcaldía, que hoy representa Eduardo Carranza Barradas, político afín a Morena.

La detención contra López Carreto (de extracción panista) es considerada por sus abogados una respuesta del gobierno estatal a la manifestación de habitantes de Actopan, realizada el pasado 18 de agosto en el Congreso del Estado, donde acusaron al líder de la bancada de Morena, Javier Gómez Cazarín de imponer a Carranza Barradas en la alcaldía interina de Actopan.

Los defensores de López Carreto refirieron en entrevistas que la detención de su cliente deriva de un asunto político, debido a que él buscaba asumir la alcaldía tras la revocación de mandato del alcalde titular, José Paulino Domínguez.

La audiencia de vinculación a proceso de José Alfredo López se llevará a cabo el próximo sábado 22 agosto a las 12:00 horas