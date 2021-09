Jueces de Veracruz: justicia entre señalamientos por corrupción

XALAPA, VER.- Desde octubre de 2019 el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha señalado corrupción al interior del Poder Judicial, pues afirma que los juzgadores dejan libres a presuntos delincuentes a cambio de sobornos. Recientemente señaló a un juez local de recibir tres millones de pesos para liberar a Itiel N, alias el Compa Playa.

Al presunto delincuente se le acusó de ser el autor material del asesinato del diputado local Juan Carlos Molina Dorantes, en noviembre de 2020. Itiel N quedó en libertad tras ganar un amparo por vicios en la integración de la carpeta de investigación que presentó la Juez habría recibido 3 millones para liberar a Compa Playa: Cuitláhuac a cargo de Verónica Hernández Giadáns.

En noviembre del 2020 la hoy presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, reconoció que en ocasiones los jueces dejan en libertad a presuntos delincuentes, pues la integración de las carpetas de investigación que presenta la Fiscalía veracruzana no permite determinar medidas cautelares.

En ese sentido, el abogado penalista Celestino Espinoza Rivera, comentó que, aunque hay intención de hacer bien las cosas por la Fiscal General, además de existir personal valioso en la institución, el sistema de justicia penal oral facilita la vinculación a proceso -pues solo se deben narrar los hechos de los supuestos actos ilícitos-, pero algunos fiscales no sustentan dichas acusaciones ni cuidan detalles técnicos en las investigaciones, lo que lleva a la liberación de presuntos delincuentes.

La Silla Rota Veracruz hace un recuento de las ocasiones en las que Cuitláhuac García ha arremetido contra el Poder Judicial, encargado de impartir justicia en Veracruz.

Uno. El jueves 26 de agosto, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Cuitláhuac García pidió se investigue el pago de un soborno a un juez de Veracruz que determinó que no había elementos para que Itiel N, alias El Compa Playa, permaneciera en la cárcel.

A raíz de un amparo promovido por la defensa de Itiel “N”, un juez federal ordenó reponer la audiencia de vinculación a proceso al encontrar vicios en la investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE). Se le acusó de fabricar pruebas contra el detenido, y no respetó el debido proceso en las diligencias.

Tras ese mandato, un juez local decidió no vincular a proceso a “El Compa Playa”, a quien la FGE señaló como autor material del crimen de Juan Carlos Molina, diputado del PRI, asesinado en noviembre del 2019. Itiel N estaba recluido en el Cefereso no. 13 de Oaxaca.

Cuando salió del penal fue reaprehendido por elementos de la Fiscalía de Veracruz, acusado del asesinato de Eneas Pérez y Leonardo Hernández, alias “el Brujo”, este último presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada en el municipio de Playa Vicente.

En tal sentido, el gobernador acusó de corrupción de parte del juzgador local, “lo que sí voy a decir aquí, es que he solicitado (...) se investigue el presunto soborno por tres millones de pesos, a un juez, en este caso. Tengo indicios que sí sucedió”, reclamó desde Palacio de Gobierno.

JUZGADORES DE ORIZABA DEJAN LIBRES A DELINCUENTES

Dos, El seis de noviembre de 2020, García Jiménez acusó a un juez del Tribunal Superior de Justicia por “liberar” a presuntos delincuentes.

En la mesa para la Construcción de la Paz, informó que se dio la queja, “Esta coordinación recibió la queja contra el juez de nombre C. Florencio de la región de Orizaba en virtud de que ha liberado a presuntos responsables de diversos delitos”.

En esa ocasión, Isabel Inés Romero Cruz, magistrada presidenta del Poder Judicial, afirmó que a los juzgadores les llegan carpetas de investigación “débiles” y por ello, dejan libres a presuntos delincuentes.

“A veces nos llegan débiles las carpetas y por la prontitud del nuevo sistema de justicia no podemos violentar los derechos de las personas detenidas, que a veces no llegan tiempo a las ciudades judiciales para ser puestas a disposición”, respondió ante las acusaciones de García Jiménez.

“LA CHINA” PRESUNTA INTEGRANTE DEL CJNG FUE LIBERADA DOS VECES

Tres. El 29 de septiembre de 2020, el gobernador reclamó que fue hasta la tercera detención cuando Yice Jazmín “N”, alias “La China”, presunta líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Xalapa, fue vinculada a proceso.

La SSP difundió un boletín de prensa anunciando la detención de Jazmín “N” alias “La China”, se le acusó de extorsión y narcotráfico en la capital del Estado. Al momento de su detención estaba acompañada de Alexis “N” y Sabino “N”, presuntos integrantes del mismo cártel.

Les fue descubierto un arma de fuego larga, calibre 5.56 y una corta calibre 9mm, 35 cartuchos útiles, dos cargadores, así como 77 dosis de cristal. Yicel Jazmín “N” alias “La China” ya había sido detenida en un primer momento el 16 de marzo de 2020, es decir, 5 meses antes, pero no fue vinculada a proceso.

EN EL SUR: MINISTERIALES Y JUEZ LIBERAN DELINCUENTES

Cuatro. El primero de octubre del 2019, Cuitláhuac García afirmó que jueces federales frenaban los logros contra la inseguridad en el estado de Veracruz, pues más tardan en detener a delincuentes que en ser liberados de manera inmediata.

En conferencia de prensa en Agua Dulce, García acusó que personal de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos cobraba “moches” para no investigarlos, y Juez de la zona liberaba a diestra y siniestra, a quienes les presentaban, sin realizar el análisis judicial correspondiente con rigor.

“No voy a decir su nombre, pero sí sé que me está escuchando. El Gobernador del Estado no va a permitir que estén liberando a diestra y siniestra(.) Ven de manera muy superficial el análisis del contenido de las carpetas”, enfatizó.

En reiteradas ocasiones, señaló que Jorge Winckler, exfiscal de Veracruz mantuvo en la congeladora 77 mil carpetas de investigación, judicializando únicamente menos del 2.5 por ciento de los casos.

FISCALÍA NO INTEGRA BIEN LOS EXPEDIENTES: ABOGADO

El ex Fiscal Regional Celestino Espinoza planteó que no es nada nuevo que las carpetas de investigación no tengan sustento suficiente para que los supuestos delincuentes sean vinculados a proceso y existan sentencias condenatorias.

“El conflicto de que alguien tuvo la culpa por no tener una sentencia condenatoria o de auto de vinculación en definitiva es responsabilidad de la Fiscalía.

“El órgano acusador tiene que sustentar sus acusaciones en diferentes datos y medios de prueba, antes de judicializar un asunto, aquí lo que ha pasado es que la mayoría de las veces la Policía Ministerial no realiza su trabajo de manera profesional”.

Los fiscales tienen conflicto para sostener las acusaciones, sus carpetas no son firmes para que los jueces las respalden, por lo que presuntos delincuentes salen en libertad de manera inmediata, opinó el abogado.

Se hace necesario que se capacite a los ministeriales, se incremente el personal, pues ha ido a la baja, además, del excesivo trabajo que no se hace con rigor de ley, por lo que se les “caen” los casos y se entregan amparos a favor de los imputados.

“La policía y la Fiscalía (…) no hacen un esfuerzo para entrevistar testigos idóneos; y los dictámenes periciales presentan deficiencias por el cúmulo de trabajo, van saliendo al vapor, no le ponen la atención debida”, compartió.

PODER JUDICIAL NO TIENE SANCIONADOS

El Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de analizar y sancionar a los trabajadores judiciales acusados de actos al margen de la ley.

Al revisar la página de transparencia del Poder Judicial, en el apartado de personal sancionado, no existe información, el argumento es que aún no causan sentencias las medidas contra los funcionarios. La información está actualizada hasta el segundo semestre del 2021.

Este medio de comunicación buscó una postura oficial de la presidenta Isabel Inés Romero Cruz, no obstante, no se logró conocer si hay procesos contra jueces o funcionarios judiciales.

am