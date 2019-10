Jubilados del IMSS reclaman el pago de ahorros

Jubilados y pensionados que integran la Unión Nacional de Comités del Instituto Mexicano del Seguro Social (UNCIMSS) región Xalapa, se manifestaron este miércoles para exigir el pago de la subcuenta de Cesantía y Vejez que debieron de haber recibido al momento de concluir su periodo laboral, pero que es retenido por los afores.

José Arturo Correa Sánchez, trabajador jubilado del IMSS que participó en la protesta, explicó que dicho recurso representa el 60 por ciento de su dinero ahorrado.

"Todos los trabajadores jubilados nada más del IMSS tenemos dinero en el afore que al momento de jubilarnos se nos regresa. Pero hay un rubro que no se nos regresa por parte del Gobierno Federal por una jurisprudencia creada en el año 2005, y se está aplicando a partir de 2015 a todos los trabajadores que se jubilan"

Los inconformes aseguraron que a nivel nacional alrededor de 35 mil extrabajadores, entre personal médico, de enfermería y administrativos, se ven afectados debido a que no se les ha pagado esta prestación retenida por los afores. De ellos, aproximadamente 3 mil 200 son de la región de Veracruz.

"Hay gente que trabajó de confianza; aquí ya no hay nivel confianza que estuvo con la empresa, simplemente es dinero de todos y estamos por un mismo fin, que nos devuelvan ese dinero que está en esa subcuenta que tiene nombre y apellido. Porque si fuera un dinero que va a un fondo no podríamos decir cuánto es de cada quien. Pero todo mundo tiene su carta donde dice nombre y apellido y cuánto dinero tienes, y ese dinero es el que no se nos devuelve", señaló José Arturo en representación de sus demás compañeros.

Los jubilados y pensionados explicaron que la jurisprudencia les impide recuperar su ahorro a través de litigios y demandas.

"Haces planes, tú dices: cuento con tanto dinero, voy a pagar una hipoteca, me voy a comprar un coche nuevo o voy a comprar una casa, ayudar a mi hijo; y te jubilas y tristemente te encuentras con que no vas a poder recibir ese dinero. Y que simplemente cumpliendo los sesenta años el Gobierno Federal con la jurisprudencia dice: te quito el dinero y va un apartado del IMSS para que se les pueda pagar a todos los tabajadores que se jubilan"

Los inconformes se sumaron a la exigencia nacional replicada en diferentes ciudades del país, donde más de 28 UNCIMSS se manifestaron al exterior de las sucursales bancarias y afores para reclamar el recurso, del que además no tienen conocimiento de su destino.

"Hubo los rumores de que en el famoso aeropuerto -de la Ciudad de México- estuvieron ocupando dinero; es parte de la preocupación de nosotros (...) ¿Hacia quién se le queda, hacia dónde va y hacia dónde se deposita?" cuestionó.

ygr