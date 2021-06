Juan Salvador pierde la voz por mal tratamiento en clínica de Córdoba

ORIZABA, VER.- Tras un tratamiento mal hecho, Juan Salvador perdió la voz y teme por su vida, pues fue diagnosticado con un tumor.

García Quintero asegura que fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en la garganta, por lo que fue enviado al centro para ser tratado con radioterapia en 3D, con la que buscaban desaparecer el tumor, sin embargo recibió radioterapia 2D sin protección, sin antes comunicárselo.

Por esto, le fue comunicado que el tratamiento no dio resultado, pero al indagar se enteró que no le aplicaron el correcto, que el equipo es obsoleto y que así como a él, a otros pacientes les dicen que no funciona porque el mal estaba muy avanzado y su cuerpo no respondía, cuando en realidad no hay bitácora de mantenimiento al equipo ni supervisión.

Señaló que posteriormente se tuvo que someter a una traqueotomía para poder seguir respirando y si quiere vivir tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para que le quiten la laringe, aunque se quedará sin voz.

Juan Salvador pide una sanción para los doctores del Centro Oncológico de Córdoba, Mario A Díaz y el doctor Cerón, que el centro sea supervisado y/o clausurado para que no le causen más daño a alguien y que lo indemnicen con 500 mil pesos, pues él dependía de su agencia de mercadotecnia, a través de la cual obtenía ingresos mensuales por 8 mil pesos.

Mencionó que hoy está en manos de los médicos del IMSS de Orizaba, a quienes les agradece su atención por darle una esperanza de vida.





am