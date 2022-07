Jóvenes narran abuso policial en Coatza; hoy viven con miedo

"No, no íbamos alcoholizados, no, no íbamos drogados, por Dios, no hicimos más que preguntar cuál era la falta cometida y querer grabar el argumento que nos daban, eso, eso fue la falta, eso detonó que a Javier casi lo estrangularan, que a ´Stephy´ la golpearan y que a mí a empujones, forcejeos y malas palabras me esposaran contra la patrulla", narra.