Joven se avienta desde techo en Coatza; dijo que el diablo le hablaba

COATZACOALCOS, VER. - Después de seis horas de permanecer en el techo de la segunda planta de una vivienda particular en Coatzacoalcos, un jóven identificado como Jhonatan "N" se arrojó al vacío; tras la caída fue trasladado a un hospital donde es reportado como grave.

El director de, David Esponda Cruz, fue quien decidió subir a platicar con ely durante varios minutos logró tranquilizarlo, aunque no logró convencerlo de bajar, por lo que en un descuido se arrojó al vacío.

Desde las 19:00 horas, se generó una fuerte movilización , dónde el área fue acordonada y los elementos comenzaron a colocar colchonetas en caso de no poder convencerlo de que cambiará de opinión.

"Yo llegué a las 6 de la tarde y lo que pensé, este cuate se va a caer y no hay testigos y entonces busque testigos, porque si él se tiraba a las 4 de la tarde nadie lo ve y no había nadie en la casa", indicó Jesús Monteverde dueño de la propiedad dónde Jhonatan se encontraba.

Fue alrededor de las 22:20 horas, cuando el jóven se lanzó y resultó gravemente herido al golpearse contra parte de una barda y el portón del edificio.

"Él me dijo que tenía problemas y que le diera 'polvo' (droga) pero yo le decía que reflexionará y el me dijo que el diablo le hablaba que quería que se fuera con él y es lamentable que no logramos evitar que se lanzará porque es una vida que ahora está en riesgo", dijo el titular de Protección Civil.



Tras su caída de inmediato fue atendido por los parámedicos y subido a una ambulancia para seraldonde es reportado con

Antes de retirarse, Esponda Cruz hizo un llamado a los padres de familia, que cuando sus hijos les hable de depresión, de ansiedad, de soledad o de ganas de suicidarse, que los atiendan y eviten que un teléfono celular y la tecnología supla la labor de los padres.