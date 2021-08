Joven embarazada y sin recursos, pide apoyo en la carretera para llevar algo a casa en Navidad

Veracruz, Ver. Con una pancarta de cartulina en las manos, una joven embarazada y su hermano menor de edad, tratan de obtener algunas monedas, en el retén de la Policía Federal ubicado en la carreteraCostera del Golfo.

Maricarmen, como dice llamarse, es habitante del ejido Nuevo Teapa y tiene 6 meses de embarazo, cuenta que su esposo es obrero y cumple con los gastos básicos del hogar, pero “como mujer uno quiere sus cositas, una ropita o maquillaje”, cuenta.

Añade que ahora que está embarazada mucha de su ropa ya no le queda, por lo cual ha tenido que usar lo que las personas le regalan “aunque no combine”, no teniendo dinero para una prenda que estrenar en esta navidad.

De esta forma se le ocurrió viajar desde Nuevo Teapa hasta el ejidoSanta Cecilia, cruzar la carretera y pedir algunas monedas, “al principio me daba pena, pero la gentes es muy buena y además no estoy robando”, señaló la jovencita.

Su hermano “Toño”, decidió acompañarla y también recaudar algunas monedas para comprar dulces, pues como todo niño tiene la inquietud de comer golosinas, las cuales a veces sus papás no pueden costearle.

