José Manuel del Río sale de cárcel, pero no exonerado: Fiscal de Veracruz

XALAPA, VER.- La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns aseguró que la de terminaciones de magistrados del Tribunal Colegiado en materia penal no exonera a José Manuel del Río Virgen de la acusación que participó en el asesinato de Remigio Tovar Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera.

En un mensaje en sus redes sociales, luego de que se informó sobre la salida de José Manuel del Río Virgen del penal de Pacho Viejo, donde estuvo recluido por 178 días, aseguró que seguirán investigando hasta dar con los responsables del asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera.

Aunque se dijo respetuosa de la decisión de la mayoría de los integrantes del Consejo de la Judicatura, aseguró no compartir el criterio de los magistrados y señaló que no se puso en duda el proceso que se le siguió a José Manuel del Río Virgen y la orden de aprehensión que se ejecutó el 22 de diciembre del 2021.

Planteó que desde su llegada como Fiscal General del Estado de Veracruz ha trabajado siempre apegados a derecho de manera responsable, sin distingos de ninguna índole, sin mediatizar ni politizar la justicia y mucho menos obedeciendo a grupos de interés o presiones mediáticas.

"En el caso del homicidio de Remigio Tovar Tovar hemos sido notificados por el Juez de Control adscrito del Juzgado del Proceso y Procedimiento Penal Décimo Primer Distrito de Xalapa, que esta tarde se llevaría a cabo la audiencia de cumplimiento de amparo que dispone la libertad de José Manuel N.

"La resolución emitida en la sesión ordinaria, celebrada por los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del séptimo distrito, que confirmó la sentencia de amparo en favor de José Manuel N, fue dictada por mayoría de dos votos a favor y uno en contra, es decir, no fue unánime. esta fiscalía general, a pesar de no compartir el criterio tomado por la mayoría del Colegiado, como una institución que es parte del Estado de Derecho, respeto su resolución".

Verónica Hernández destacó que en la sesión pública el magistrado Martín Soto Ortiz, difirió en el debate, y expresó su inconformidad con el sentido de la sentencia bajo el argumento que no se examinó correctamente.

En ese sentido, reconoció su trabajo "su objetividad y criterio acercado que, frente al juicio de amparo y frente al quejoso, también están las víctimas, las que fueron ignoradas por quienes votaron a favor del presunto responsable".

Hizo énfasis al mencionar que la sentencia emitida por los integrantes del Consejo de la Judicatura no exonera a José Manuel N como probable responsable del homicidio de Remigio Tovar

"Como tampoco afirma que haya sido privado de la libertad de manera ilegal, ya que la detención de la que fue objeto se hizo en cumplimiento de la orden de aprehensión que fue girada en su contra por un juez, es decir, dicha detención fue ejecutada en cumplimiento a un mandamiento escrito de la autoridad competente quien fundó y motivó la causa legal del procedimiento".

Resaltó que ni la orden de aprehensión, ni la legalidad de la detención fueron motivo de estudio en el proceso penal, ni el juicio de amparo.

Planteó que la resolución emitida por el tribunal colegiado no impide que la FGE continúe ejerciendo sus atribuciones hasta conseguir que se sancione a los responsables del homicidio de Remigio Tovar Trovar, trátese de quien se trate.

A la familia de Remigio les decimos, no están solos. Continuaremos con las investigaciones hasta esclarecer los hechos y se juzgue y castigue a los responsables. El homicidio de Remigio no quedará impune, no es caso juzgado

"En la transformación de las instituciones de procuración de justicia debe existir voluntad y congruencia para acabar con privilegios y componendas que debemos superar. En Veracruz estamos transformando la justicia, trabajando con la premisa juarista: al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie", concluyó.





am