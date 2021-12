Janet esperó tres días con su bebé muerto en el vientre en Minatitlán

XALAPA, VER.- Jenny Janet estuvo a punto de morir después de pasar 72 horas con su bebé fallecido en el vientre.

Tras recorrer tres hospitales al sur de Veracruz, acusa negligencia médica del Hospital General de Minatitlán.

La joven de 30 años esperaba a su segundo hijo, que estaba en la semana 12 de desarrollo, pero por los fuertes dolores, el jueves 9 de diciembre tuvo que ser trasladada de emergencia desde su casa en Cosoleacaque (en el fraccionamiento Los Limones), hasta el Hospital General del mismo municipio, por su esposo y familiares.

Al no ser atendida, Jenny decidió acudir a una clínica particular con ayuda de su familia, donde le notificaron que su hijo ya no tenía signos vitales y era necesario recibir en calidad de urgencia atención médica, por lo que la remitieron al Hospital General de Minatitlán.

La indicación era que a Jenny se le debía realizar un legrado, sin embargo, Janet relata que no fue atendida a pesar de que al personal médico se le alarmó por la urgencia de la intervención.

La justificación del hospital para retrasar el legrado fue la falta de médicos especialistas por lo que la solución fue mantenerla canalizada con una "solución", según relató Perla Enrique Mateo, suegra de la joven.

Janet recibió la atención médica requerida hasta este domingo 12 de diciembre, 72 horas más tarde de haber sido notificada la pérdida de su hijo.

"Una porquería", es como Perla Enrique describió al Hospital Civil, por las acciones inhumanas que dieron a su nuera, además de la negligencia médica. Denuncia que el mal trato fue desde la vigilancia hasta el personal de salud.

La institución pública acusada de negligencia, el Hospital General de Minatitlán, recién publicó e sus redes sociales a inicios de diciembre un comunicado sobre el respeto a los derechos humanos.

Según el tercer informe de la Secretaría de Salud de Veracruz, del 2020 al 2021, se presumió la atención de tres mil 349 abortos en la entidad, cifra a la que Jenny probablemente sea sumada, a pesar del riesgo en que estuvo su vida, según denuncian, por negligencia médica.