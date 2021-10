Investigan muerte de médico en clínica de Veracruz y suspenden servicios

CUICHAPA, VER.- Con varias puñaladas en distintas partes del cuerpo fue hallado al interior de la clínica del IMSS de Cuichapa, el médico José Alfredo Benítez P, quien cubrió la guardia este fin de semana.

El cadáver del médico de 50 años de edad, originario de la ciudad de Orizaba; quien tenía 17 años de laborar en la clínica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cuichapa y 31 años de servicio como médico general, fue hallado la mañana de este lunes 18 de octubre, por personal de la clínica que entraba a su turno de la mañana.

Al interior de la clínica ubicada en la avenida 1 y calle S/N de Cuichapa Veracruz, C.P 94920, personal del IMSS halló un charco de sangre que llegaba hasta el cadáver del médico.

Aunque enfermeras y personal de la limpieza trataron de auxiliar al médico general, mejor conocido entre la población como "doctor Pinto", ya no presentaba signos vitales.

Por la forma en que hallaron el cuerpo con un charco de sangre, testigos del hallazgo consideran que él/ o los responsables del homicidio del médico forzaron las puertas de la clínica por la noche del domingo y tras asestarle varias puñaladas, el médico todavía alcanzó a arrastrarse con vida por el piso unos metros.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal a cargo del Comandante Raúl Domínguez, para acordar el área, así como personal de la Fiscalía Regional para realizar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la necropsia de rigor, y fue identificado por sus familiares.

El médico general era ampliamente conocido por la población de Cuichapa, quienes lamentaron su asesinato.

"Descanse en paz doctor Benítez, el IMSS tendrá que aclarar y responder por la muerte del doctor, ya que no hay guardias de seguridad y la clínica 15 es de las más abandonadas, donde los directivos no atienden nuestras necesidades como asegurados ni atienden a su personal, no hay cámaras, no hay vigilancia, en pocas palabras no hay servicio en esa clínica. Lamentable tuvo que pasar esto para que fuera noticia y vean como está en el olvido la clínica 15", dijo un derechohabiente del IMSS de Cuichapa.

El IMSS emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido con el médico, y aseguró que el servicio de la UMF No. 15 de Cuichapa quedará suspendido hasta nuevo aviso.

El hecho violento contra personal de salud en la zona de Altas Montañas no es aislado. En mayo del 2021 el cuerpo del médico Roberto Ventura Zepeda fue hallado en Orizaba.

El cadáver de Roberto fue localizado después de que uno de sus presuntos secuestradores confesara la ubicación exacta, donde junto con sus cómplices, enterraron a pocos centímetros de profundidad el cuerpo sin vida del doctor.

De acuerdo con declaraciones del presunto secuestrador, tras ser detenido por intentar robar artículos de valor de la casa del doctor, cuatro meses después, dijo "ya no tiene vida"; junto con sus cómplices lo asesinaron desde noche buena.

El doctor Zepeda, de 68 años, fue buscado por sus familiares durante cinco meses, desde el 24 de diciembre del 2020, cuando se reunió con sus colegas médicas y médicas de Orizaba para celebrar las vísperas de la navidad.