Investigan a SSP por presuntos moches a repartidores de Xalapa

XALAPA, VER.- Este lunes se informó que dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) están siendo investigados por pedir dinero a moto repartidores mientras hay operativos de revisión en la capital.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que ya dio instrucciones que no debe pasar esto y se comunicó con funcionarios de Tránsito y Seguridad Pública en la que se pidió que los operativos se den apegados a sus derechos, "ya asuntos internos tomó cartas en el asunto".

"He tomado cartas en el asunto en el tema que los están molestando, en este sentido de que en la revisión les piden un dinero o les están presionando para quitarles algo, ya di la instrucción de que no debe pasar".

El jueves y viernes moto repartidores se manifestaron en la capital del Estado con la idea de denunciar operativos y abusos de parte de elementos de la SSP que constantemente los detienen y les roban lo que reciben por los servicios que prestan.

La movilización del viernes generó el cierre de vialidades como Lázaro Cárdenas, Enríquez, Leandro Valle y Zaragoza, así como la carretera Xalapa-Veracruz. La toma de ese tramo generó que elementos antimotines de la SSP acudieron al desalojo y fue en ese momento cuando se confrontaron con medios de comunicación.

En ese caso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez insistió que ya se tomaron cartas en el asunto, y que la dirección de Asuntos Internos de la SSP inició una investigación de inmediato contra los elementos que fueron identificados.

Al referirse al operativo comentó que surgió a raíz de que han detectados dos casos de motor repartidores de Uber Eats que transportaban drogas y lo que se busca -con los operativos- es resguardar al resto.

"Tenemos que proteger esta actividad comercial, es legítima, buena, importante, alentadora en momentos complicados que veníamos de covid, ayudó a que los restaurantes subsistieran vendiendo comida a domicilio, entonces tenemos que protegerla".

Comentó que la labor de los repartidores es importante en la reactivación económica y al detectar algunas irregularidades en la operación de los jóvenes tomaron la decisión de implementar revisiones constantes.

"Tenemos que hacer un acuerdo con ellos, yo ya hablé con el director de tránsito y transporte, al secretario Hugo para que no se agreda, no se violen derechos de los moto-repartidores. Escuché atentamente, no vamos a permitir que los extorsionen".

Sin embargo, pidió a los repartidores a denunciar y cerrar el paso a los que ocupan las motocicletas para repartir droga.

"Lamentablemente se dio un connato de arrebato, pero por fortuna nuestro departamento de asuntos internos actúa de inmediato, no esperan a que de la indicación y actuaron a tiempo".

