Investiga SEV agresión a menor en escuela de Veracruz

La Secretaría de Educación de Veracruz investiga la agresión contra un menor de edad en la escuela primaria "Frida Kahlo" de Medellín de Bravo; además, indaga la omisión del plantel por la aplicación del protocolo ante dicha situación.

El titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, refirió que la dependencia procedió cuando la Fiscalía General del Estado le requirió información del incidente, y de este, no dio reporte los directivos de la institución.

Esto, luego que la madre de familia denunció que su hijo fuese agredido en el cuello por un compañero y que a pesar de denunciar este hecho, los encargados de la escuela no hizo nada.

"Tienen que aplicar los protocolos y si un director no aplica los protocolos puede haber ceses y sanciones administrativa porque por eso fueron creados, no es un tema menor"

Lo anterior luego que el menor había sido agredido por un compañero que lo lesionó con un objeto punzocortante en el cuello, por lo que este caso ya es investigado.

En un tema aparte, recalcó que los directivos de los planteles no pueden dejar salir de la escuela a los menores, si no es que están acompañados de su padre, madre o tutor.

"La indicación a todas las maestras y todos los maestros es que no pueden sacar a ningún educando del plantel aunque no llegue el papá o la mamá. Es algo reiterativo y que también decir que tú no puedes como docente irte sin saber que han llegado por todos tus estudiantes"

ygr