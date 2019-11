Instituto Ilustre Veracruzano: en ruinas imparten clases

Veracruz, Ver. El Ilustre Instituto Veracruzano cumple 50 años de establecerse en Boca del Río y a pesar de ser escuela de mayor importancia histórica y popularidad, sus instalaciones presentan afectaciones visibles.

Varillas expuestas y muros corroídos por el óxido, vigas y columnas agrietadas, paredes rayadas, es lo que se puede ver en la parte más antigua del plantel.

Autoridades educativas no han atendido las peticiones de directivos para atender las afectaciones, por lo que decidieron emprender gestiones con agrupaciones de la iniciativa privada para tratar de acceder a recursos económicos.

"Estamos haciendo las gestiones en asociaciones (...) Fundación Bancomer, además de enviar escrito a la fundación de Tamsa y estamos viendo en Fundación Chedraui," contó para La Silla Rota Veracruz el director de la institución, Guillermo Cinta Garrido.

En el Ilustre Instituto Veracruzano estudian más de mil alumnos de secundaria y preparatoria, además de los estudiantes de la escuela nocturna y de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz.

Cuenta con 16 edificios distribuidos en siete hectáreas, la mayoría de esta extensión en desuso, por la falta de mantenimiento.

SISMO DE 2017

Luego del terremoto con epicentro en Chiapas, ocurrido la noche del 07 de septiembre de 2017, algunas áreas de la escuela presentaron daños severos en la infraestructura.

Protección Civil de la Secretaria de Educación y del Gobierno del Estado acudieron al plantel para verificar las instalaciones y pese a que no consideraron que hubiera un verdadero riesgo, optaron por clausurar algunas áreas incluyendo un edificio completo.

"Revisaron el plantel y dijeron que se podía continuar, pero ese (edificio) no, preguntamos si era necesario que se derrumbara, pero dijeron que no. Simplemente no es óptimo para dar clases."

Según el director, desde 2018 realizan gestiones para que el edificio pueda volver a ser habilitado, sin embargo, nunca recibieron respuestas claras hasta este año.

SEP y SEV

Según lo contado por el director, este año acudió a la ciudad de México y presentó un documento ante la SEP donde las autoridades escolares de la federación designaron a una delegada de la Secretaría de Educación de Veracruz con la que han estado trabajando para conseguir fondos de forma externa.

Hasta el momento, las obras que se realizan son con recursos del patronato de padres de familia, tales como pintura de áreas principales, cableados de luz entre otros.

"Las personas no lo ven. Me dicen: es que los salones se están cayendo, es que a las paredes les falta pintura. Sí, pero tenemos agua, tenemos luz, tenemos drenaje y esos son gastos muy caros."

La Dirección General de Bachilleratos le informó que el caso ya fue expuesto al área de Espacios Educativos para que el edificio del Instituto sea incluido en el presupuesto 2020 y tal parece que la respuesta fue positiva.

"Estamos hablando de siete hectáreas, estamos hablando de una escuela muy grande, una escuela con mucho potencial."

GOBIERNOS PREVIOS

Antes del terremoto de 2017, las instalaciones ya se encontraban dañadas por distintas razones, por lo que en un recorrido del entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que daría mantenimiento y prestaría más atención al sector educativo, mismo que nunca ocurrió.

En el comunicado del primero de septiembre de 2016, anunció que todo esto era consecuencia de los actos de corrupción previas a su gobierno por lo que esto ya no sucedería.

COMUNICADO DE 2016:

"El Gobernador Electo del Estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, visitó el Ilustre Instituto Veracruzano, en donde él estudió, constatando las pésimas condiciones en las que se encuentra esta institución educativa.

En el Ilustre Instituto se forman jóvenes a nivel secundaria y bachillerato, y es realmente preocupante que los estudiantes no estén recibiendo el nivel educativo de calidad que se requiere para enfrentarse a un mundo cada vez más competitivo.

"Vamos a invertir en educación, infraestructura educativa, equipamiento en las escuelas, y en el uso de las nuevas tecnologías para que todos estos jóvenes veracruzanos tengan más oportunidades", subrayó en esas fechas.

El olvido de Yunes Linares por la institución no ha sido el único, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán les quitó un pedazo para construir el Centro de Capacitación Magisterial "Rébsamen", que fue absorbido por el Gobierno del Estado para construir el C5i, un Centro de Seguridad contiguo a la escuela.

ygr