Inspectores hostigan a ambulantes, previo a evento de Yunes

Inspectores de Comercio del ayuntamiento de Veracruz fueron sobre los comerciantes de frutas, verduras, picadas y volovanes que venden en el Fraccionamiento El Coyol, cerca de las instalaciones de la clínica del ISSSTE-Poniente.

El templete para los discursos oficiales para la apertura de la avenida JB Lobos, estaba ubicado a una cuadra del centro de salud, por lo tanto, los vendedores que eran cuatro ofrecían sus productos como todos los días, en mesitas de madera.

Antes de iniciar el corte del listón de la magna obra, los trabajadores municipales se abalanzaron sobre ellos, exigiéndoles su pago ante las autoridades municipales.

La mayoría señaló que erogan 350 pesos mensuales a salubridad, sin embargo, uno de los inspectores dijo que eso se trataba de otra cosa, que el miércoles regresarían para que se pusieran al corriente.

Los ciudadanos pidieron clemencia, asegurando que estaba por necesidad, que apenas venden para sacar para la comida, ellos refutaron diciendo que la eso no les daba derecho a invadir la vía pública.

La señora Apolonia estaba angustiada con una canasta de volovanes pues no le conviene pagar los permisos, se le irá toda su ganancia, por lo que lamentó que la pavimentación de JB Lobos para ellos sea una desgracia.

"Lo que pasa es que yo traigo un permiso para vender aquí, me pongo allá (ISSSTE) y me quitan ¿Cómo puede ser que estoy pagando 350 y me quitan? Ahorita me dijeron que vaya yo para allá a ver eso, pero el señor de allá me quita y me corre", dijo la mujer.

La vendedora dijo que apenas y vende 15 o 20 piezas de volovanes, lo que apenas le alcanza para comer y sacar para sus insumos, menos tendría para pagar otro permiso más.

