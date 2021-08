Inspector de PMA retenido por 11 horas, tras revisión de basurero en Chinameca

Veracruz, Ver.- Personal de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente que acudía en auxlio de un incendio en un basurero del municipio de Chinameca, fue privado de la libertad durante once horas por pobladores incitados por el presidente municipal de la localidad.

La situación comenzó, cuando Víctor Manuel Mijangos Ríos, junto con personal de la oficina regional en la zona sur de la PMA, acudieron al municipio de Chinameca, luego del reporte sobre un incendio en el tiradero a cielo abierto del municipio.

Fue pasando el medio día del viernes 10 de enero, cuando los funcionarios arribaron al lugar a realizar la inspección, en la cual constataron que el incendio tenía llamas que alcanzaban de 1 a 2 metros de altura, además que notaron la sobre extensión del tiradero, el cual llegaba a una zona de barrancas, lo cual indicaba un aumento en la cantidad de desechos.

Luego de la inspección, y escudándose en una supuesta orden de clausura, que la Procuraduría del Medio Ambiente no tiene considerada, el alcalde de Chinameca, José Antonio Carmona Trolle, exigió de forma violenta que los inspectores de retiraran, y amenazó con incitar al pueblo para que procedieran contra ellos.

Los pobladores de Chinameca retuvieron al inspector Víctor Manuel Mijangos, desde las 15:50 horas del viernes 10, hasta las una y media del día de hoy, estando retenido casi 11 horas en contra de su voluntad.

Durante su cautiverio, el empleado de la Procuraduría Ambiental fue víctima de insultos, violencia verbal, amenazas, empujones, golpes y jaloneos, por parte de los ciudadanos y ciudadanas convocados por medio de operadores del ayuntamiento, para alebrestarse en contra del funcionario.

Luego de estos hechos, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente hizo públicos varios puntos con respecto a este episodio de violencia.

Ante estos delicados hechos, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente puntualiza:

1.-La Procuraduría no ha emitido sanción alguna al Municipio de Chinameca por el mal manejo de su sitio de disposición final, al contrario, hemos mostrado voluntad y tolerancia para apoyar a la autoridad a resolver el problema de este sitio que contamina gravemente al medio ambiente.

2.-Al no existir un documento que ordene la clausura del sitio se demuestra que no era un evento premeditado, más bien el C. Víctor Manuel Mijangos Ríos, cumplía con su deber protocolario de intervenir para sofocar un incendio.

3.-Actuaremos siempre en el marco de la legalidad ejerciendo nuestros actos de autoridad, por lo cual, exigimos que los diferentes niveles de Gobierno, personas y empresas, actúen en el mismo sentido. El incidente de Chinameca puso en riesgo la integridad física y psicológica de nuestro compañero, por lo cual respaldaremos cualquier acción de tipo legal que decida emprender contra quien resulte responsable.

mlbl