Inseguridad rebasó a autoridades de Veracruz: taxistas

Veracruz, Ver.- Taxistas reportan que los "levantones" y secuestros de conductores han rebasado a las autoridades del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

El delegado estatal de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Leonardo Alor Ventura, advirtió que la inseguridad ya rebasó a las autoridades porque los ilícitos siguen ocurriendo en distintas partes del estado.

"Las medidas de seguridad no han dado resultado, se necesita que el Gobernador ponga orden porque hay lugares en donde la delincuencia rebasó al Gobierno"

Demandó al gobernador poner orden y en el estado y cumplir su promesa de campaña de "serenar" a Veracruz, como en su momento lo hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Son muchísimos casos, ojalá que el Gobierno se ponga las pilas y cumpla su promesa de campaña de apaciguar al pueblo de Veracruz".

Recordó el caso de un taxista en la zona de Naranjos que desapareció hace ocho años y cuyo hijo fue "levantado" hace un mes sin que se tengan noticias de ambos.

"Nosotros sí hemos sufrido por la inseguridad, nos han levantado compañeros. Tenemos un compañero que hace ocho años lo desaparecieron en la zona de Naranjos y acaban de levantar a su hijo hace un mes y no aparece"

En torno al incremento en las tarifas de taxis, el líder indicó que es necesario incrementarlas porque los costos de los insumos se han encarecido.

"Tiene tiempo que no se mueven las tarifas y todo se encarece, es justo que haya una compensación, siento que debe ser un incremento no exagerado pero sí importante para no dañar la economía de los ciudadanos".

