Innecesario proteger a policías con ultrajes: Sergio Gutiérrez

XALAPA, VER.- Ante la polémica que ocasiona el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que no se necesita de este tipo penal para proteger a los elementos de seguridad.

Al rechazar la derogación directa de este delito del Código Penal en Veracruz, el gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez argumentó que la reforma publicada en la Gaceta Oficial el 11 de marzo de 2021 sirve para proteger a los policías en enfrentamientos con grupos criminales.

Sin embargo, en rueda de prensa virtual, el legislador federal veracruzano argumentó que se trata de un delito polémico que se puede "sustituir" por otros ya incluidos en el Código Penal.

"Este delito de ultrajes a la autoridad ha generado bastante polémica y creo que existen otros delitos en el Código Penal que pueden sustituir a una acción que fuera en contra, por ejemplo, de lo que se mencionaba de una agresión a los policías.

"Si alguien agrede o dispara contra un policía es tentativa de homicidio o lesiones, entonces creo que pudiera estarse en esa idea", argumentó el presidente de San Lázaro.

PIDEN A VERACRUZ DEROGAR ULTRAJES

Apenas el pasado 30 de noviembre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 146/2021 dirigida al Gobernador por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad personal, tras la detención arbitraria de 6 jóvenes en Xalapa.

El órgano determinó que se realizó la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General, quienes procedieron contra los ciudadanos presuntamente por agredir a los efectivos con cuchillos al momento de su detención.

"Este organismo autónomo integró el expediente y logró recabar pruebas y evidencias suficientes para acreditar que se violaron derechos de las víctimas, debido a que los elementos de la SSP del estado no se apegaron a los lineamientos constitucionales y convencionales para la privación de la libertad de cualquier persona, y a que su detención se ejecutó sin orden de aprehensión, ni se acreditó flagrancia o caso urgente.

"La Comisión Nacional considera, además, que se vulneró el derecho humano de acceso a la justicia al no existir, por parte de las autoridades responsables de la FGEV, una valoración objetiva de las evidencias contenidas en el proceso penal, ya que no existe ninguna duda de que la puesta a disposición de los elementos de la SSP de Veracruz se apartó de la verdad", concluyó la CNDH en su resolución.

Previamente el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, retomó el caso de los jóvenes detenidos, quienes actualmente llevan su proceso en libertad al conseguir un amparo de un juez federal, quien ha advertido que existen otros casos de abusos con dicho tipo penal.

Inclusive, en una visita al penal de Pacho Viejo el morenista solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) agilizar la resolución de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en 2021 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y diputados de la oposición en Veracruz respecto a este delito.

Pese a lo anterior, y a los cuestionamientos de la oposición sobre la existencia de presos políticos en Veracruz a partir del delito de ultrajes, el pasado 4 de enero, García Jiménez pidió "ser analíticos" con la tipificación de los delitos y "los pequeños huecos" por falta de definiciones que permiten la libertad de presuntos responsables de delitos.

"Después estos presuntos responsables vuelven a delinquir y son puestos otra vez ante la autoridad y se vuelven a ir; van adquiriendo poder, lo llegan a presumir y a decir pues de mí nadie me va a detener y entonces pasaron a la agresión hacia los policías", sostuvo el mandatario en conferencia de prensa.

Ante la recomendación de la CNDH, García Jiménez descartó que su gobierno vaya a derogar directamente el delito, aseverando que está sustentado en una reciente reforma a la Constitución aunque reconoció que toda Ley es perfectible y se puede someter a análisis.

"Yo lo dije aquí, la Ley es perfectible y pues vamos a revisar; vemos como funcionamos, pero así nada más de que vamos a derogar yo mis reservas con eso, además porque está en la Constitución, por qué no modifican la Constitución, si no me equivoco está en el artículo 19, bueno ahí lo dejo a los eruditos.

"Fue una actualización de lo que dice un artículo constitucional en cuanto a la agresión violenta en contra de una autoridad entonces pues también estamos obligados a actualizar nuestra Ley y eso fue lo que se hizo, qué se procuró, que no cayéramos en la vaguedad, en la imprecisión para no dar lugar precisamente a los abusos policiacos", replicó el mandatario.