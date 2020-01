Iniciativa de Morena busca extinguir cacicazgos y dinastías en Veracruz

Extinguir, o por lo menos, mitigar la herencia de cargos de elección popular dentro de una sola familia, es el planteamiento central de una nueva iniciativa con Proyecto de Decreto formulada por el Grupo Legislativo de Morena.

Dicho decreto cimbraría a aspirantes a cargos de elección popular de ser aprobada antes del inicio del proceso electoral que renovará alcaldías y diputaciones locales en Veracruz, en 2021.

La iniciativa retoma propuestas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien, a finales de abril de 2018, en sus primeras visitas a Puebla y Veracruz como candidato, se lanzó contra los entonces gobernadores, Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes Linares, afirmando que acabaría con "las monarquías" de estas entidades.

Ahora, legisladores locales retomaron dicha idea y presentaron una iniciativa en tribuna el pasado 23 de enero. En voz del diputado de Morena, Henri Christophe Gómez Sánchez, se anunció la "Ley Antimonarquía" que prevé endurecer los requisitos para los cargos de presidente municipal y gobernador.

El proyecto de reforma a la Constitución de Veracruz prevé adicionar la fracción VIII al artículo 43. Esto, dado que el texto vigente dice, a la letra:

"Para ser Gobernador del Estado se requiere:

I. Ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos; II. Contar con residencia efectiva en la Entidad de cinco años inmediatos anteriores al día de la elección; III. Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de la elección; IV. No ser servidor público del Estado o de la Federación en ejercicio de autoridad. Este requisito no se exigirá al Gobernador interino ni al sustituto; V. No ser militar en servicio activo o con mando de fuerzas;

VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe de su ministerio conforme a lo establecido por la Constitución Federal y la ley de la materia; y VII. Saber leer y escribir y no tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o suspensión condicional de la sanción."

Con la propuesta de Morena se pide incluir un último requisito: "no tener parentesco de consanguinidad en los cuatro primeros grados, ni de afinidad en los dos primeros, con la Gobernadora o el Gobernador saliente".

Igualmente se prevé agregar un último párrafo al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en el sentido que para ser alcalde se requiere "no tener parentesco de consanguinidad en los cuatro primeros grados, ni de afinidad en los dos primeros, con la Presidenta o Presidente Municipal saliente".

Dicho numeral a la fecha solo contempla tres restricciones: no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de culto; no ser servidor público en funciones y no tener antecedentes penales por delitos con dolo.

La iniciativa fue turnada a la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Alexis Sánchez García, solicitó su atracción.

De ser aprobada antes del inicio del proceso electoral en Veracruz proyectado para el mes de octubre, la "Ley antimonarquía" bloquearía a aspirantes a cargos de elección popular con familias arraigadas políticamente en sus municipios, ya que perderían la posibilidad de competir por las alcaldías.

LOS OBJETIVOS DE LA LEY ANTIMONARQUÍA

El legislador Henri Christophe criticó los casos de Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Estado de México, Puebla, y Veracruz, donde el Gobernador saliente (Miguel Ángel Yunes Linares) "pretendía heredar el cargo a su hijo, logrando para éste la correspondiente candidatura del Partido en el que militan".

Aunque no lo citó en Tribuna, en la presentación de motivos el diputado Gómez Sánchez incluyó los ejemplos de Acatlán, Acayucan, Ángel R. Cabada, Banderilla, Boca del Río, Cosamaloapan, Chiconquiaco, Jáltipan, Martínez de la Torre, Misantla, Pánuco, San Rafael, Santiago Tuxtla, Tantoyuca, Tonayán, Tuxpan y Veracruz.

El 3 de julio de 2019, La Silla Rota Veracruz publicó "Herencia de alcaldías, el negocio que cobijó Yunes en Veracruz", en donde se advirtió de dicha práctica avalada por el entonces Gobernador para facilitar la herencia de cargos públicos entre familias, postuladas por la fórmula del Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática (PAN-PRD) en 2017.

Sin embargo, las dinastías de ediles no sólo se cultivaron desde los colores azul y amarillo; sino en casi todos los partidos: el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista, entre otros.

El ejemplo más evidente es Pánuco con la familia del excontralor General del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Ricardo García Guzmán.

Inmune de toda investigación durante el Gobierno de Yunes Linares, Ricardo García Guzmán presidió el ayuntamiento panúquense de 2008 a 2010, con los colores del PRI.

De acuerdo con el reportaje "Los Junior de la Política, hijos que pretenden heredar el poder en Veracruz", publicado por La Silla Rota Veracruz el 17 de abril de 2018; de 2014 a 2017, ejerció en el cargo su hijo Ricardo García Escalante, y este en 2018 se postuló a la candidatura a diputado federal, por el PAN.

El hermano de Ricardo, Rodrigo García Escalante, ejerce su segundo periodo como diputado local por el Distrito I, igual, por Acción Nacional.

Otro ejemplo es Tantoyuca municipio natal del dirigente estatal del Partido Acción Nacional Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, ex alcalde de aquella demarcación en 2001-2004 y 2011 a 2013, de donde heredó el cargo a su hermano Jesús en 2014 a 2016 y hoy, lo ejerce Amado Guzmán Avilés, como lo publica e-Consulta el 14 de mayo en el reportaje "El cacicazgo en Tantoyuca, Veracruz".

No lejos de allí, Chicontepec igual reporta una dinastía de alcaldes, provenientes de la familia Martínez, en donde el exdiputado local Manuel Francisco Martínez ejerció de 2011 a 2013, por el PAN, siendo sucedido por su sobrino Pedro Toribio Martínez de 2014 a 2017 y después, por el hijo de Manuel Francisco, Pedro Adrián Martínez Estrada.

Otro ejemplo es el del municipio de Veracruz, en donde el ex Gobernador Miguel Ángel Yunes impuso en la candidatura del PAN a su hijo Fernando Yunes Márquez, hoy, alcalde del puerto jarocho.

En Tuxpan, el exdirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, impuso a su primo Juan Antonio Aguilar Mancha en la candidatura a la alcaldía, y con lo anterior, el ayuntamiento benefició a las empresas de la familia de Mancha y de su esposa Montserrat Ortega Ruiz.

Por igual el PRD estableció dinastías, es el caso de la exdiputada Yazmín Copete Zapot, madre del alcalde de Santiago Tuxtla Argenis Vázquez Copete, y este a su vez, esposo de la diputada local Brianda Kristel Hernández Topete.

En la región de Los Tuxtlas, Arturo Herviz Reyes, presidente municipal de Ángel R. Cabada contrajo recientemente matrimonio con Yazmin Copete Zapot.

En San Rafael el exalcalde Héctor Lagunes Reyes, impuso a su hijo Luis Daniel Lagunes Marín. El joven promovió en 2018 la asesoría de amparos para las personas interesadas en contraer matrimonio igualitario.

En Papantla ganó en las urnas Mariano Romero González, sobrino del ex alcalde Marcos Romero Sánchez.

En Ixhuatlancillo llegó a la alcaldía, con el respaldo del voto popular, Israel Pérez Villegas, primo de Cinthya Arlette Montalvo Pérez, alcaldesa suplente e hija de Salvador Montalvo González, exalcalde en el periodo 2013-2017.

En Banderilla Esteban Acosta Lagunes, logró imponer a su primo Juan Manuel Rivera González.

En Zacualpan Carina Lugo Barrón obtuvo el triunfo como alcaldesa. La perredista es nuera de Julián Luna García, ex alcalde del Sol Azteca, uno de los principales promotores de la toma de Palacio de Gobierno en 2016, cuando la oposición exigía la transferencia de fondos federales retenidos por el duartismo.

Saúl Reyes Rodríguez, actual alcalde de Texistepec es sobrino de Antonio Millán Díaz quien dejó el cargo en 2017.

Por parte del Revolucionario Institucional (PRI), María de Lourdes Lara López heredó la alcaldía de Jilotepec a su hijo Sergio Fernández Lara.

Mientras en San Andrés Tlalnehuayocan la exalcaldesa Arianna Ángeles Aguirre le entregó el cargo a su hermano David, de los mismos apellidos.

LA JUSTIFICACIÓN

La propuesta morenista lleva una alusión a la designación del excandidato a la Gubernatura del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador saliente Miguel Ángel Yunes Linares.

En tribuna Henri Gómez justificó la iniciativa contra el "nepotismo", descrito como una "práctica relacionada con la corrupción que viola los derechos humanos, y como medida equitativa y de fomento a la verdadera competitividad político-electoral en la vida democrática de la entidad".

Sostuvo que, por medio del nepotismo, una persona puede acceder a una candidatura de elección popular por su parentesco y lealtad a un servidor en el poder familiar y no por mérito o capacidad propios.

Lo anterior, enfatizó, agravia los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, transparencia, eficacia y eficiencia del servicio público.

La iniciativa establece que para el cargo de Gobernador y alcaldes no podrían aspirar los familiares comprendidos dentro del cuarto grado de parentesco.

Es decir, por consanguinidad: padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos; hijos, nietos, bisnietos, tataranietos; hermanos, medios hermanos, tíos y sobrinos carnales, primos hermanos, tíos y sobrinos segundos carnales.

E incluso, el legislador citó que los cargos de ediles se heredaron igual entre cuñadas, cuñados y esposas o esposos de los y las aspirantes.

PAN LA RECHAZA; OAXACA LA AVALA

La polémica propuesta recibió el rechazo de algunos diputados de oposición, que sostienen que la iniciativa es contraria a los derechos humanos.

Es el caso del diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Rodrigo García Escalante, quien demandó que la iniciativa fuese turnada para su análisis de esta propuesta en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

En ese sentido, cabe destacar que Rodrigo García es hermano del ex alcalde de Pánuco en la administración de 2014 a 2017, Ricardo García Escalante, quien hoy diputado federal por el Distrito I de Veracruz.

Una expresión semejante emitió el legislador de Movimiento Ciudadano, Alexis García Sánchez, quien también la calificó que viola las garantías de los ciudadanos y que fuera estudiada en la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

En respuesta, la Mesa Directiva del Congreso le requirió que presentara por escrito la petición de enviarla a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, igual para su análisis.

Aunque los diputados sostienen que existe un agravio a las garantías de los aspirantes a un cargo de elección, el estado de Oaxaca sí contempla en su Constitución local la restricción para familiares del Gobernador en turno de participar en los comicios por la Gubernatura.

Es el caso del artículo 68, sometido a reforma el 30 de junio de 2015, y en dónde establece, a la letra, que uno de los requisitos para ser Gobernador o gobernadora es "No tener parentesco de consanguinidad en los cuatro primeros grados, ni de afinidad en los dos primeros, con el Gobernador saliente".

Sin embargo, no aplica tal requisito para la designación de presidentes municipales, síndicos o regidores.

ygr