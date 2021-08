Xalapa, Ver.-La designación de la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, implicó una serie de despidos de los colaboradores más cercanos de Jorge Winckler Ortiz. Sin embargo, a esa 'guillotina' sobrevivió el fiscal regional de Veracruz y Boca del Río, Julio Rodríguez Fernández.

El pasado 4 de agosto de 2018, Jorge Winckler designó a Julio Rodríguez Fernández en el cargo de Fiscal Regional de la zona centro, con sede en Córdoba, y posteriormente, el 21 de marzo de 2019, lo movió a su nueva encomienda en la fiscalía regional de la zona de Veracruz y Boca del Río.

Se trata de una de las 7 Fiscalías Regionales más importantes de la entidad, junto con la de Xalapa y Coatzacoalcos, aunque esta última destaca a la fecha por los altos índices de violencia que se registran en la zona sur.

El cargo de fiscal en la zona Centro de Veracruz le fue conferido luego de participar y destacarse en los procesos que entabló Winckler Ortiz en contra de exfuncionarios Duartistas durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin embargo los primeros logros de Rodríguez Fernández en la procuración de justicia se remontan al periodo de Luis Ángel Bravo en la Fiscalía, en el sexenio de Javier Duarte.

Pese a lo anterior su carrera puede verse frenada luego de que la Diputación Permanente suspendió temporalmente a Winckler Ortiz el pasado 3 de septiembre y designó como encargada de despacho a la ex directora jurídica del Gobierno del Estado, Verónica Hernández Giadáns, quien inmediatamente comenzó a realizar despidos de investigadores vinculados a Winckler Ortiz.

Días después Rodríguez Fernández tuvo su primer desencuentro con Hernández Giadáns. Este 16 de septiembre la fiscal lo instruyó a actuar ante la supuesta desaparición del activista y empresario Quirino “N” y de Christopher Alexis “N”, quienes fueron localizados ese mismo día, no obstante sus familiares acusaron que no pudieron denunciar los hechos debido a que la Fiscalía “estaba cerrada”.

Dicha fricción no le quitó el puesto como pasó con otros fiscales relacionados con Winckler Ortiz. Es el caso de Luis Eduardo Coronel Gamboa, fiscal regional de la zona centro de Xalapa, y anteriormente Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas; uno de los principales perseguidores de los ex colaboradores de Javier Duarte de Ochoa, como Arturo Bermúdez Zurita y Luis Ángel Bravo Contreras.

Entre los servidores removidos sobresale además el Comandante de la Policía Ministerial Jorge Arturo Rodríguez Pucheta, designado en el cargo el 15 de agosto de 2018, pero supuestamente reemplazado por el ex director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Samuel López Leza.

Además del director de Servicios Periciales de la FGE, Mario Javier Valencia Hernández; del director de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), Alejandro Landa Hernández y del encargado de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Hugo Alberto Martínez Saldaña.

Entre los otros de los funcionarios cesados, removidos o con una renuncia de por medio destacan el Fiscal Regional de la zona norte-Tantoyuca, Jaime Cisneros Gómez y el fiscal Regional de la zona sur-Coatzacoalcos, Uriel Moreno Mendoza.

Además del Fiscal Regional de la zona centro-Córdoba, José Alfredo Gómez Reyes; la fiscal de la zona centro-Cosamaloapan, Silveria Morales Solano y la Fiscal Regional de la zona norte-Tuxpan, Deysi del Carmen García Solano.

UN FISCAL TRANSEXENAL

Entre las cartas de presentación de Julio Rodríguez destaca superar tres diferentes gobiernos, primero, con Javier Duarte de Ochoa pero a las órdenes del entonces procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras. Después, con Miguel Ángel Yunes Linares y Jorge Winckler Ortiz en la fiscalía y ahora, con Cuitláhuac García Jiménez y Verónica Hernández Giadans como encargada de despacho de la FGE.

Entre los logros del currículo de Rodríguez Fernández sobresalen el de encabezar el Departamento de Amparos de la extinta Procuraduría General de Justicia de Veracruz; además de agente primero del Ministerio Público Investigador con residencia en el Cuartel San José Xalapa, aparte de Fiscal de Litigación, Fiscal Auxiliar y Fiscal de Distrito con sede en Xalapa; además de analista jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP).

No obstante, dos cargos destacan en el expediente de Julio Rodríguez: el de encargado del área Penal y de Amparos de la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF Estatal y jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Secretaría de Salud de Veracruz.

Dicha experiencia laboral originó un conflicto de intereses cuando Jorge Winckler Ortiz designó a Julio Rodríguez en el cargo de Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, y por consiguiente, le correspondió investigar a su ex jefe, el ex Secretario de Salud Juan Antonio Nemi Dib.

Como lo documentó E-Consulta Veracruz, Julio Rodríguez encabezó las audiencias contra ex colaboradores de Javier Duarte de Ochoa, sin embargo, en la audiencia inicial contra Juan Antonio Nemi, a Rodríguez Fernández se le acusó de conflicto de intereses.

Nemi Dib exhibió ante la Jueza Alma Aleida Sosa Jiménez a Julio Rodríguez de vender la promoción de un juicio de amparo al entonces imputado cuando colaboró como abogado consultor en la Secretaría de Salud.

El 4 de agosto de 2018, Jorge Winckler rotó a Rodríguez Fernández de Córdoba a Veracruz, agencia en donde permaneció hasta el 21 de marzo pasado; sin embargo, nueve días antes y con un amparo de por medio; por su parte Nemi Dib recuperó su libertad el día 12 de marzo.

LOS PROCESOS CONTRA EXDUARTISTAS

Antes de ocupar las fiscalías regionales de Veracruz y Córdoba, Julio Rodríguez Fernández formuló cargos contra los principales colaboradores de Javier Duarte de Ochoa.

Al lado de Jorge Winckler, Rodríguez Fernández además inició procedimientos contra altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Es el caso del ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, el ex director de Prevención y Reinserción Social, Óscar Sánchez Tirado y el ex director de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, por el delito de desaparición forzada en agravio de al menos 15 personas.

Además, del ex procurador de Justicia y ex Fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, cuya defensa promovió una denuncia contra Julio Rodríguez, y otros servidores de la fiscalía y el Poder Judicial, ante la Fiscalía Cuarta Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos.

De este modo, se le impediría a Rodríguez Fernández participar en el procedimiento contra el ex procurador.

Al momento, Rodríguez continúa al frente de la Fiscalía Regional con sede en Veracruz, sin que la encargada de despacho, Verónica Hernández anuncie una próxima remoción del investigador.