Indignación en Córdoba por abarrotada "boda covid"

CÓRDOBA, VER.- En plena alerta por COVID en 84 municipios de la entidad, entre ellos Córdoba, una conocida familia de este lugar celebraron la boda de sus hijos con una boda en la cual los invitados no mantuvieron las medidas preventivas, lo que suscitó una oleada de críticas en las redes sociales.

El matrimonio se celebró entre una sobrina de la exdiputada local Paulina Muguira y su esposo, Juan Antonio Lavín, ex alcalde de Córdoba, y un joven del puerto de Veracruz por lo que por la tarde los contrayentes, sus familiares e invitados se dieron cita en la catedral de la Inmaculada Concepción.

A pesar de que la catedral se encuentra a unos cuantos metros enfrente del palacio municipal, las autoridades no se dieron por enteradas del evento ni de la solicitud de ciudadanos para que se suspendiera ese evento luego de que imágenes de la ceremonia religiosa se difundiera en redes sociales, en donde se aprecia a ciudadanos que no sólo no guardan la sana distancia, sino que no traen cubrebocas, incluyendo la propia ex diputada Paulina Muguira.

En redes sociales, llovieron las críticas tanto hacia los asistentes a la boda como para las autoridades municipales por no poner orden.

"Al rato todos esos inútiles van a estar enfermos y luego culpan al personal por no tener espacio en los hospitales para curarlos pero no tienen ni tantita prudencia como si no pudieran esperar otro año pa casarse", indicó la ciudadana Luz Ordoñez.