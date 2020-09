Increpan a alcalde por quitar ambulancia a localidad de Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver. - En la Congregación de Guillermo Prieto perteneciente a Coatzacoalcos, han levantado la voz en contra del alcalde Víctor Carranza Rosaldo, pues aseguran que les han entregado obras de mala calidad y les quitaron una ambulancia que Petróleos Mexicanos (Pemex) les donó.

Durante una visita que realizó el pasado lunes 7 de septiembre a la comunidad, en donde encabezó la ceremonia de recepción de unas aulas construidas por Petróleos Mexicanos para la escuela primaria "Enrique C Rébsamen", los lugareños reclamaron al presidente por no permitir que el Agente Municipal, Francisco Gómez Pacheco, hiciera uso de la palabra, para externar sus inconformidades.

En un video que subieron en la página oficial de la agencia municipal, se observa cómo los pobladores increpan al alcalde y le reclaman por el actuar de la autoridad municipal.

"Una vez más se demuestra la falta de ética del alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo y su equipo de trabajo al faltarle el respeto al agente municipal Francisco Gómez Pacheco al no querer cederle el micrófono", se lee en la publicación.

A pesar de intentar calmar a los inconformes Víctor Carranza no lo logró, por lo que optó ingresar a una de las aulas construidas a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) de Pemex.

Posteriormente el munícipe porteño salió con rapidez junto con sus acompañantes del Ayuntamiento, en medio de gritos en los que le reclamaron por haberse llevado una ambulancia que donó Pemex el año pasado para ser utilizada por los habitantes de Guillermo Prieto.

Denunciarán al alcalde por abuso de autoridad

Este martes, el agente municipal Francisco Gómez Pacheco dijo que denunciarán al alcalde Víctor Carranza por abuso de autoridad, principalmente por la ambulancia que les fue quitada y que aseguran pertenece a la comunidad.

"El pasado mes de diciembre se llevó una ambulancia que fue donada a Guillermo Prieto por Pemex, lo que representa un abuso, así como desvío de recursos que son para esa comunidad, en los reclamos de Pemex esta la escuela, la ambulancia y unas pavimentaciones", afirmó.

Respecto a las aulas que fueron entregadas a la escuela primaria "Enrique C Rébsamen", por parte de Pemex a través de PACMA, refirió que son obras de mala calidad y que no están dispuestos a recibirlas.

"No se firmó nada y esas aulas nos las tienen que entregar a nosotros por ser el representante de Guillermo Prieto y yo les dije que no se las vamos a recibir porque son obras de mala calidad. Tengo fotos y evidencias donde se muestra que son de mala calidad por eso no se las vamos a recibir", advirtió.

El proyecto tiene un valor de un millón 700 mil pesos que fueron entregados al Ayuntamiento para su ejecución, pero que en la realidad y por la calidad de esta, dijo que no pudieron haberse gastado ni un millon de lo presupuestado.

Gómez Pacheco, recordó que el gobierno de Coatzacoalcos tiene un grupo de choque que en meses pasados le tomó la Agencia Municipal, a la par que el alcalde inició un proceso en su contra para destituirlo, pero que siempre ha recibido el apoyo de la comunidad que representa y por ello se mantendrá luchando aun cuando no reciba ningún apoyo del gobierno local.

"Mi gente no se va a confrontar con ellos, pero yo les dije que nosotros vamos por la vía legal", finalizó.

ygr