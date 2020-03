Incertidumbre entre prestadores de servicios turísticos por Covid-19

El sector hotelero del puerto de Veracruz prevé afectaciones en la demanda de reservaciones para las próximas vacaciones de Semana Santa, debido a los nuevos protocolos implementados para prevenir la propagación del Covid-19, dijo Sergio Lois Heredia, presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex Veracruz.

Pese a que el pasado fin de semana largo los hoteles tuvieron una buena afluencia turística, el gremio se encuentra en incertidumbre ya que los ajustes en las fechas de las vacaciones y eventos masivos desestabilizaron las cifras que tenían pronosticadas.

"En relación a la Semana Santa en este momento las reservaciones se desaceleraron de cierta manera, existe una incógnita en cuanto si en México los próximos días o en las próximas semanas vamos a estar teniendo medidas similares a las medidas que están adoptando otros países o si no las vamos a estar teniendo.

Eso no ha provocado cancelación como tal, si ha habido algunas cancelaciones por el tema, no hemos visto tanto, si no más bien una reprogramación para el próximo fin en cuanto a la carrera del Golfo".

Señaló que la expectativa que tenían antes de que empezara la contingencia por el Covid-19 era superar 70 por ciento de ocupación en las habitaciones de los hoteles.

También destacó que ya se están tomando las medidas de prevención y no descartan cerrar hoteles si se llegará a presentar algún caso de Covid-19.

FIN DE SEMANA LARGO FUE BUENO PARA EL TURISMO

Pese a las recomendaciones que emitieron las autoridades federales y estatales de permanecer en casa y evitar los lugares concurridos, el sector turístico señala que este fin de semana hubo gran afluencia en playas y principales plazas del puerto.

El secretario general de Asamblea Permanente de Asociaciones Civiles con la Comisión de Cultura y Turismo, Guillermo Macias Lagunes, señaló que al igual que el sector hotelero los guías reportaron que no se detuvo el flujo de visitantes.

"El fin de semana fue un día bueno yo diría excelente porque asistieron más de seis mil personas a la fortaleza de San Juan, tan solo el domingo (...), ha sido una buena derrama económica para la hotelería, industria restaurantera y la turística, a pesar de todo no se ha detenido el flujo de paseantes y visitantes", aseveró Macías Lagunes.

Aunque no descartan que en estos días baje la llegada del turismo, ya que se encuentran a la expectativa de las indicaciones que den las autoridades estatales.

Señaló que de agudizarse la crisis y recibir la instrucción de cierre de museos y sitios turísticos como la fortaleza de San Juan de Ulúa, se prevé una caída en las actividades económicas en cascada que afectaría primero a los prestadores de servicios turístico y pronto a otros rubros, como el transporte público y las ramas de provedurías.

SECTUR NO HA DADO INSTRUCCIONES PARA EL COVID-19

Macías Lagunes señaló que la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz (SECTUR), no está brindado las debidas instrucciones y recomendaciones de higiene para las personas que llegan de otros países a visitar el puerto.

"Hasta este momento no hemos recibido ninguna instrucción o información por parte de la Secretaría de Turismo, toda la información la estamos recibiendo a través de los medios de comunicación, de la información que tiene la Secretaría de Salud Pública de Veracruz (...), no hemos recibido ningún documento que nos diga que se va a cerrar la fortaleza de San Juan de Ulúa o las zonas arqueológicas"

Aseguró que los turistas que están llegando no cuentan con la supervisión correspondiente y las medidas de higiene adecuadas.

Comentó que, en lo que ellos respectan están tomando las medidas de prevención en cada recorrido que realizan, cuidando la distancia con la que interactúan con los turistas.

ygr