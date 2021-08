Incendio consume casa en Boca del Río

Bomberos conurbados sofocaron un incendio en una casa de la calle Altamirano de la colonia Manantial. Los vecinos reportaron el fuego debido a que los propietarios no se encuentran.

Los vecinos señalan que escucharon cristales romperse y al asomarse vieron el humo, fue entonces cuando llamaron a emergencias.

Destaca el hecho que el tiempo de respuesta de los Bomberos Conurbado fue de tan sólo 7 minutos. El fuego fue sofocado en menos de una hora.

Los bomberos ingresaron a la viviendo en busca de heridos o víctimas, pero afortunadamente no encontraron personas ni animales dentro de la casa.

Los vecinos señalan que hasta el momento el dueño no sabe del incidente, debido a que no tienen cómo contactarlo y no ha regresado a su casa.