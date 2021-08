Impunidad: 10 crímenes que consternaron a Veracruz

Xalapa, Ver. – En un escenario violento para Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García -con los índices más altos en el país por secuestros y feminicidios- se enlistan crímenes que consternaron a la población y que llevan un sello de impunidad de la Fiscalía General, a cargo de Jorge Winckler Ortiz.

La Silla Rota Veracruz enlista diez asesinatos contra activistas, empresarios, alcaldes, migrantes, estudiantes, profesores, abogados y familias enteras que, pese a su trascendencia mediática, sus victimarios no han sido detenidos, ni juzgados por la autoridad veracruzana.

1.- Presunto responsable de masacre en Minatitlán, con un pie fuera de prisión

El caso más reciente se registró este 16 de julio, cuando el titular de la Secretaría de Gobierno, Erick Burgos Cisneros, reconoció que Jesús “N”, alías “El Lagarto”, presunto autor intelectual del asesinato de 13 personas en Minatitlán, ocurrido el pasado 19 de abril, podría quedar en libertad.

El 9 de mayo, “El Lagarto” fue detenido en la ciudad de Escárcega, Campeche, y fue anunciado por las autoridades de Veracruz como presunto líder del cartel de los Zetas en el sur de la entidad, quien, a su vez, habría instruido el atentado en el salón de fiestas La Potra.

El gobernador Cuitláhuac García informó que la captura fue realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que imputó a Jesús “N” delitos del fuero federal. Los agravios nunca fueron precisados y terminarían por ser endebles si el probable asesino recobra su libertad en los próximos días.

Erick Burgos responsabilizó al fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, si Jesús “N” obtiene su libertad. Ello, dijo, debido a que a más de dos meses de la detención de “El Lagarto”, la Fiscalía General del Estado (FGE) no lo ha imputado por el delito de homicidio doloso.

Esas acusaciones no fueron refutadas por Winckler Ortiz, quien informó en rueda de prensa que, derivado de investigaciones de la FGE y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no existen pruebas que liguen a “El Lagarto” con la matanza de Minatitlán.

2.- Margarita, estudiante de posgrado asesinada en Huatusco

Margarita Alarcón, egresada de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana (UV) fue asesinada el 11 de junio de dos disparos en la cabeza mientras atendía la tienda de abarrotes de sus padres, en el municipio de Huatusco.

El crimen no tuvo las huellas de la delincuencia organizada; los agresores robaron 2 mil pesos de la venta de aquel martes. Aunque en redes sociales circularon fotografías del probable homicida de la joven de 27 años de edad, la Fiscalía estatal a la fecha no ha dado pormenores de las investigaciones. No hay detenidos.

3.- Zenaida, el sueño migrante frustrado en Veracruz

Zenaida, una migrante salvadoreña, que se marchó de su país para reencontrarse con su familia en California, fue asesinada en una aparente redada en la frontera sur de Veracruz, en Agua Dulce.

El crimen de Zenaida no ha sido aclarado y generó una serie de contradicciones entre el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo y el fiscal general, Jorge Winckler.

El 19 de junio, Durazo reveló que la muerte de la joven derivó de un enfrentamiento entre supuestos traficantes de personas y fuerzas federales. Aseguró que elementos federales fueron agredidos a disparos luego de que los traficantes pasaron por un retén y no se detuvieron, lo que generó una persecución y un enfrentamiento por la Carretera Federal 180 Villahermosa-Coatzacoalcos, a la altura del kilómetro 26+500, en Agua Dulce, al sur de Veracruz.

Un día antes, Jorge Winckler, optó por no relacionar a elementos federales con los hechos, aunque reconoció que existe una línea de investigación en ese sentido. Además, aseguró que el conductor de la camioneta donde eran transportados Zenaida y más migrantes fue desaparecido.

4.- Maricela Vallejo, cabos sueltos del asesinato de una alcaldesa

El 24 de abril de 2019, la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo; su esposo, Efrén Zopoyactle Tlaxcaltecalt; y su chofer, Sabino García fueron emboscados y acribillados sobre la carretera federal Zongolica-Orizaba, en el municipio de Los Reyes.

El 19 de diciembre de 2018, la hoy finada expuso que fue objeto de amenazas de muerte y señaló públicamente al síndico de ese Ayuntamiento, Ricardo Pérez Marcos. Consignó que personas desconocidas le habrían ofrecido 300 mil pesos a cambio de renunciar al cargo que electa el 5 de junio de 2017.

El pasado 25 de junio, Arón Zopiyactle, hermano del también asesinado y esposo de Maricela Vallejo, Efrén Zopiyactle Tlaxcaltécatl, criticó que, aunque públicamente se han señalado presuntos responsables del atentado, la Fiscalía no ha procedido ni entregado resultados de las investigaciones de la carpeta 045/2019 relativa al caso.

5.- Abiram Hernández, activista asesinado a golpes en su vivienda

El 30 de marzo de 2019, de un artero golpe en la cabeza fue asesinado el activista y acompañante de colectivos de familiares de desaparecidos Abiram Hernández Fernández. El cuerpo del joven, de 37 años, fue encontrado en la sala de su domicilio, en la colonia Arboledas del Sumidero, en Xalapa.

Por ese hecho, el gobierno de Veracruz emitió un comunicado exhortando a la Fiscalía General del Estado (FGE) a dar con los asesinos. En tanto, la procuraduría públicamente se comprometió a realizar las diligencias correspondientes, pero el crimen cumple 76 días sin ser resuelto.

Abiram Hernández, de profesión sociólogo, es recordado por realizar protestas en favor de familiares de desaparecidos, así como por emitir críticas durante los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) y de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) por temas de inseguridad y violaciones a los derechos humanos.

6.-Taxistas sin justicia por crimen de compañera

El 29 de marzo, Sara Martínez Sandoval de oficio taxista fue privada de su libertad en Boca del Río tras ser abordada para un servicio a la localidad de Zempoala, a una hora y media de ese lugar. El 5 de abril, autoridades confirmaron que el cadáver de la mujer de 46 años fue encontrado a la altura del panteón La Esperanza, en Medellín de Bravo.

Taxistas de la zona conurbada y amigos de la víctima desplegaron una búsqueda para dar con su paradero. El cuerpo de la ruletera fue localizado el 2 de abril, estaba tapado con varias llantas y presentaba signos de violencia. Este caso tampoco ha sido esclarecido.

7.- Abogado y familia que denunciaron corrupción, acribillados en Papantla

El 28 de marzo, el abogado Juan Manuel Polo Jiménez, originario del Estado de Hidalgo, Isidoro Jiménez Pérez y Marilú Aguilera García, fueron acribillados en el municipio de Papantla, después de una audiencia donde señalaron un presunto fraude cometido por el titular de la Notaría Sexta, con sede en Papantla, quien habría expedido escrituras falsas.

El litigante, antes de ser asesinado, también culpó en entrevista a Carlos Pantoja de la Cruz, presidente de la Barra de Abogados Independientes de Poza Rica. Pese a los hechos que antecedieron al multihomicidio, la procuraduría no emitió siquiera una línea de investigación.

8.- Susana Carrera, empresaria de Coatzacoalcos secuestrada y decapitada

El 14 de febrero de 2019, se confirmó la muerte de la empresaria Susana Carrera luego de estar una semana privada de la libertad por secuestradores que pedían más de 4 millones de pesos por su rescate. Su cuerpo fue localizado en la colonia Benito Juárez, en Coatzacoalcos, al sur del estado.

Por este crimen no hay responsables en prisión, pero tampoco los hay para las autoridades que filtraron a medios tres fotografías del cadáver decapitado Susana Carrera sobre las planchas del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Coatzacoalcos. Aunque la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) confirmó que abrió una queja de oficio, la Fiscalía Anticorrupción no ha anunciado sanciones administrativas ni penales.

9.- Exalcalde de San Juan Evangelista emboscado y acribillado

Otro caso sin resolver, es el asesinato de Adalberto Moreno Lara, exalcalde de San Juan Evangelista, quien fue acribillado por un comando armado cuando el ex edil se dirigía a trabajar a bordo de una camioneta de 3.5 toneladas.

Los hechos se registraron en un camino de terracería que comunica las localidades de Juanita y Nuevo Ixcatlán, en la frontera entre Veracruz y Oaxaca. Conocido como “El Betillo”, Adalberto Moreno gobernó ese municipio sureño de 2007 al 2010, por la alianza con el PRI y PVEM.

10.- Cobros de pisos y homicidios a comerciantes, sin resolver

El 07 de febrero de 2019, María del Carmen R. H. líder comerciante, fue ultimada a balazos al interior de la Plaza Clavijero de Xalapa. La falta de coordinación entre las autoridades estatales se hizo evidente, cuando peritos de la FGE arribaron 50 minutos después del crimen; mientras que policías estatales frenaron el pánico de locatarios colocando una cobija para cubrir el cadáver.

Cinco días más tarde, otro menor de edad que ofrecía “ropa americana” a un costado del mercado Rendón fue asesinado a balazos. Los dos hechos fueron atribuidos a extorsiones también llamadas “cobros por derecho de piso” por el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado. Por ninguno de los homicidios la Fiscalía veracruzana ofreció información sobre los probables responsables.