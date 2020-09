Ignoran cuerpo de salvadoreño muerto por covid en Hospital Regional

Xalapa, Ver.- José David Castro Rodríguez, inmigrante salvadoreño de 51 años, murió por covid-19 el domingo 13 de septiembre y desde entonces, su cuerpo permanece en un pasillo del Hospital Regional de Veracruz, sin entregarse a una entidad diplomática o dependencia del estado para su inhumación o cremación.

El Consulado de El Salvador en Acayucan se niega a iniciar la repatriación del centroamericano, cuyo cadáver lo abandonaron cerca de un depósito de batas desechables en el nosocomio del puerto jarocho.

"Está solo, sin nada y lo que van sobrando las batas, lo que se va quitando, ahí está a un lado, es alguien que está solo, sin respeto y nadie se quiere hacer cargo, no le interesa y no le interesa ni al consulado", reveló una persona en denuncia anónima.

El deceso se notificó a René Domínguez, cónsul de El Salvador en Acayucan, sin embargo el representante diplomático se niega a asumir responsabilidad acerca de su connacional.

"De todos modos pidieron identificación y fotografía y cosas así porque ellos tienen que mandar a alguien allá en El Salvador a que visite el domicilio del difunto, pero el paciente falleció como ilegal y no tiene documentación que lo acredite, sino como salvadoreño".

El Servicio Pericial Forense de la Fiscalía General del Estado, el hospital se niegan a tomar la responsabilidad por los restos de José David Castro.

"Y el problema es que el Hospital no tiene dinero porque ya nada se cobra, no hay dinero en las arcas de las administración, solo lo que Xalapa quiera mandar y no hay para pagar la cremación que está en cien mil pesos".

