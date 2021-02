Humo en "Plaza Crystal" de Coatza moviliza a cuerpos de emergencia

COATZACOALCOS, VER. – Una densa capa de humo que acumuló al interior de la plaza comercial "Crystal" ubicada sobre la avenidaUniversidad al poniente de Coatzacoalcos, generó la movilización de los cuerpos de emergencia durante la noche de este jueves 25 de febrero.

En un principio se hablaba de un incendio en dos cajeros automáticos provocado por un cortocircuito, lo cual fue descartado por la unidad municipal de Protección Civil, cuyos elementos atendieron la emergencia.

"No hubo incendio, no hubo fuego porque nosotros recorrimos toda la plaza y varios negocios aledaños y supervisamos instalaciones eléctricas, calefacción y de gas en otros locales, y no encontramos nada de eso, solo humo acumulado en la sucursal bancaria dentro de la plaza", confirmó David Esponda Cruz, titular de la dependencia.

La movilización se registró antes de las 21:00 horas, en la sucursal bancaria Santander, y de acuerdo con el funcionario municipal el humo pudo haberse generado por los trabajos de impermeabilización que este jueves 25 de febrero se realizaron en el techo de la plaza, donde los trabajadores utilizaron sopletes y herramientas que generan humo.

"Lo que se pudo determinar de forma preliminar es que como los trabajadores generaron mucho humo durante toda la noche, uno de los climas fue jalando ese humo y cuando cerraron la sucursal todo se acumuló ahí, por eso que pensaron que se trataba de un incendio, lo cual fue descartado con la inspección que realizamos", puntualizó.

Las personas que se encontraban en la plaza fueron desalojadas, así como los vehículos del estacionamiento, como medida preventiva.

Antes de las 22:00 horas la situación fue controlada, sin embargo, se le dio las indicaciones a los elementos de PC que mantengan bajo vigilancia toda la plaza durante las próximas horas.