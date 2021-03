Hugo pedaleó más de 5 km bajo el sol para vacunarse contra covid

"Vengo de la colonia Los Almendros, dejé mi bicicleta ahí estacionada en la entrada; no me gusta usar camión o taxi, me siento más seguro y sano en la bici; comparándome con otras personas de mi edad o menos creo que estoy mejor de salud gracias a que hago ejercicio pedaleando", externó mientras esperada su turno para ser inyectado en el brazo izquierdo.