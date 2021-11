Hotel cierra definitivamente en Coatzacoalcos, acusan baja ocupación

No es el primero que cierra. (Foto: Cortesía)

COATZACOALCOS, VER. - Desde el pasado 1 de noviembre la cadena hotelera especializada en el segmento de viajeros de negocios "City Express" anunció su decisión de cerrar sus puertas en Coatzacoalcos, bajo el argumento de que mantienen un nivel de ocupación demasiado bajo desde que comenzó la pandemia del covid-19, provocando una crisis económica de la cual no se pueden recuperar.

Con ello suman dos hoteles que cierran de forma definitiva en la ciudad de las grandes avenidas, toda vez que el pasado 1 de abril del 2020 la cadena del hotel Fairfield Inn & Suites by Marriott también anunció el cierre de sus habitaciones.

A través de un breve comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), indican que la decisión se basó en la opinión de socios co-inversionistas en la propiedad, tras haber realizado un análisis sobre las perspectivas de ocupación.

"Después de un análisis riguroso del futuro de la demanda hotelera en la plaza posterior a la contingencia sanitaria, se ha decidido cerrar de manera definitiva el hotel City Express Coatzacoalcos", justificó la cadena hotelera.

Con el cierre de la unidad ubicada en la ciudad de Coatzacoalcos, Hoteles City Express mantiene un portafolio con 152 hoteles y 17 mil 331 habitaciones, ubicados en México, Costa Rica, Colombia y Chile, por lo que no prevé una afectación material en sus resultados dicha determinación.

"La verdad es lamentable pero entendible su cierre debido a que no hay movimiento en los hoteles de Coatzacoalcos, desde el 2016 no existe un repunte en el nivel de ocupación hotelera en la ciudad, pero desde que llegó la pandemia del Coronavirus la situación se agudizó y los hoteleros estamos sobreviviendo con lo poco que hay, algo que no pueden hacer cadenas que son operadas por co-inversionistas como es el caso del City", indicó Esteban Enríquez España quien fuera representante de la Asociación de Hoteles y Moteles en Coatzacoalcos.

El también empresario hotelero urgió a las autoridades acelerar las inversiones en el sureste mexicano para evitar que más hoteles cierren en la ciudad; actualmente mantienen un nivel de ocupación que no supera el 30 por ciento del total de ocupación.

Durante la emergencia sanitaria otros hoteles como el ONE y el NH también dejaron de operar en Coatzacoalcos, aunque meses después retomaron sus actividades.