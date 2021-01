Hospital de Río Blanco atendió caso por ingesta de dióxido de cloro

Río Blanco, Ver.- Durante el año pasado se registó un caso de consumo de dióxido de cloro por parte de un camillero que tomó la sustancia y tuvo que ser atendido de manera urgente en el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) por presentar daño en el hígado.

"Él llegó al hospital con datos de daño hepático y se recuperó posteriormente del consumo de dióxido de cloro y otras hierbas que consumió al mismo tiempo como remedio para prevenir el COVID-19".

Esa sustancia, detallaron autoridades médicas de ese nosocomio, se toma vía oral y en el estómago se mezcla con el ácido clorhídrico del estómago, lo que hace que se descomponga la molécula de cloro, liberando hidrógeno, mientras el cloro se queda en el tubo digestivo.

Explicaron que dependiendo de la dosis ingerida, alguna parte la absorberá el organismo, pero si es significativa puede generar toxicidad para la persona.

Sobre el consumo de está sustancia, autoridades del Centro de Salud de Orizaba indicaron que a la fecha la ingestión de dióxido de cloro no está aprobada por la Cofepris ni se está reglamentado su uso como se asegura en supuesta información que circula en redes sociales.

Esa sustancia, detallaron, se usa en el tratamiento de agua para el blanqueamiento de papel y de ser ingerida puede provocar irritación de la boca del esófago y del estómago provocando náuseas, vómito y diarrea, así como trastornos cardiovasculares y renales.

Incluso, destacaron, en la página oficial de la Cofepris hay un comunicado alertando a la población sobre su uso.

Por lo anterior, las autoridades llamaron a la población a no hacer caso de cualquier recomendación que se haga sobre algún artículo no producto y verificar si su uso está aprobado por las autoridades y no pone en riesgo la salud.