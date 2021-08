Hospital de Coatza no está colapsado, aclara IMSS

Coatzacoalcos Ver. – Es falso que se estén trasladando a los pacientes con covid-19 o sospechosos que se encuentran internados en el Hospital de Zona número 36 de Coatzacoalcos a la clínica de Orizaba del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lo anterior fue confirmado a través de un comunicado por la delegación Veracruz Sur de la dependencia.

“El HGZ No. 36 No ha colapsado, ni tampoco suspendió el servicio. Como parte de lo proyectado, se están liberando espacios en el área de hospitalización, con la finalidad de garantizar la atención a los derechohabientes que ingresen por el MER. En los casos necesarios se realizan envíos de pacientes de otras especialidades al Hospital General de Zona No. 32, en Minatitlán, a fin de contar con camas disponibles en el HGZ No.36 para los pacientes COVID que lo requieran. Estos movimientos se continuarán realizando de acuerdo al comportamiento epidemiológico de la emergencia sanitaria”, afirma la tarjeta informativa.

Aseguran que, hasta el momento, ningún paciente sospechoso ni confirmado de COVID-19 ha sido enviado al Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) por lo que ambos nosocomios trabajan con normalidad.

Y es que, durante las primeras horas de este jueves 07 de mayo, en redes sociales circuló la versión de que al menos 18 pacientes con covid-19 iban a ser removidos a la ciudad de Orizaba, Veracruz por no tener camas suficientes, lo cual es falso de acuerdo a lo señalado por la dependencia.

Después de más de un mes de haber registrado el primer caso, Coatzacoalcos es el segundo municipio con más contagios del territorio veracruzano con un total de 110 contagiados y 20 decesos, de ahí que se insista en acatar las indicaciones.