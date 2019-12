Hombre abusó de su madre en Las Choapas

Una mujer de 55 años de edad, del ejido Aquiles Serdán, perteneciente a Las Choapas, vivió un infierno durante varios años, luego de que falleciera su esposo, ya que su propio hijo la mantenía privada de su libertad dentro de su casa, abusando sexualmente de ella en repetidas ocasiones.

En el año 2016, la agraviada recurrió ante las autoridades judiciales para denunciar los hechos, pero el agresor Paulino N., haciéndose pasar como "enfermo mental", libró la prisión y la víctima, sin recursos y por la lejanía con la cabecera municipal, regresó a su casa donde siguió siendo objeto de abuso sexual.

El pasado 7 de noviembre de este año, fue uno de los peores días de su vida, pues estuvo amarrada durante todo el día y fue ultrajada en tres ocasiones por parte de su hijo de 25 años de edad, por la noche, ella logró escapar y pedir ayuda de pobladores de su comunidad para poder trasladarse a Las Choapas.

Afortunadamente, en esta ocasión sí hubo justicia, se hicieron las diligencias correspondientes y se comprobó el delito, por lo que un juez le giró orden de aprehensión por violación agravada, y el sábado por la tarde, elementos de la Policía Ministerial del Estado, al mando del comandante Eloy Enrique Pérez Garzón, lograron la captura del agresor.

A este sujeto se le realizaron los estudios psicológicos por parte de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, y se comprobó que está bien de sus facultades mentales, simplemente que actúa de esa manera para tratar de evadir la responsabilidad penal.

El detenido argumentó que tuvo que tomar a su mamá como mujer, porque no tiene esposa, "nadie me quiere, no tengo mujer, tuve una pero sólo me duró un día". Las investigaciones ministeriales establecen, desde que murió su papá, este sujeto comenzó a faltarle al respeto a su madre, sin droga ni alcohol, simplemente haciéndose pasar "como loco".

La agraviada de identidad resguardada, pidió todo el castigo de la ley contra este sujeto, a quien desconoce como su hijo, porque lo que le hacía fue una aberración.

"Me tuvo encerrada, no me dejaba salir, me amarraba y yo le suplicaba que me dejara, él no hacía caso, me violaba", contó la ofendida, quien habitaba sola con el ahora detenido, sin que nadie pudiera ayudarla.

ANTECEDENTES

En este municipio, se tiene antecedente de otro sujeto que en el 2011, también abusó sexualmente de su propia madre en la colonia La Sabana, se trataba de un sujeto teporocho, quien no duró mucho tiempo recluido en el penal y volvió a salir, después estuvo detenido por zoofilia, hechos por los que sólo duró 36 horas preso en los separos de la Policía Municipal.

Comúnmente, es visto en la esquina de las calles Playón Sur y Los Mangos de la colonia La Sabana, perdido en el vicio y con serios problemas de salud.

