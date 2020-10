Hizo feliz a su familia y cuidó a compañeras; Ángel fue asesinado

Coatzacoalcos Ver. - "Fuiste un gran amigo, gran compañero en nuestras vidas, defendiste a las mujeres, nos distes muchas sonrisas, diste tu apoyo a quien lo necesitaba y sin embargo ahora ya no estás aquí", son las frases que se repiten en el perfil de Facebook de Ángel Carrasquedo Gómez, el joven de 15 años a quien la violencia le arrebato sus sueños y dejó un gran dolor en su familia.

De acuerdo con familiares y amigos, Ángel fue asesinado con arma blanca y presentaba varias lesiones en el tórax; además de golpes en algunas partes del cuerpo.

Decenas de comentarios, en su mayoría de adolescentes de su misma edad, coinciden en describir a Ángel como un amigo protector de las mujeres, a quien no le importaba llegar tarde a su hogar, con tal de esperar a sus amigas al salir de la escuela para que no salieran solas.

Llego a cumplir 15 años, provenía de una familia de esta ciudad, cuya madre soltera, la señora Rosa Aurora Carrasquedo, luchó para sacarlos adelante con el apoyo de su abuelo, quienes hoy lloran su partida.

Estudiaba el tercer semestre del bachillerato en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en el área de Química, con aspiraciones a convertirse en un profesionista, aunque no tenía bien definido en qué quería especializarse.

En su hogar primos, tíos y su única hermana lo describen como alegre, divertido y alguien que siempre sabía cómo hacer sentir bien a las personas con sus ocurrencias. Aunque a él, no le gustaba que le dije ran así, solo sus familiares tenían derecho a decirle "Pelón".

"Pelón fuiste como mi hermano, nos criaron desde chicos, no sabes la falta que me vas a ser(sic), siempre nos sacaste sonrisas y así se te va a recordar por ser un niño muy alegre, por todas las risas y sonrisas que nos sacaste", escribió una de sus primas.

Su muerte ha consternado a los habitantes de Coatzacoalcos, pues desde su desaparición, el 27 de septiembre, su caso se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación que dieron seguimiento, hasta el miércoles 7 de octubre cuando se confirmó el hallazgo de su cuerpo en el municipio de Cosoleacaque.

Hoy solo quedan los recuerdos para Rosa Aurora después de 240 horas de angustia, quien solo pedía que le regresaran a su -papi-, a su único hijo varón y al que se convertiría en el hombre de su hogar.

Su madre le pidió perdón por no llegar a tiempo

Rosa Aurora, madre de Ángel, nunca perdió la esperanza de encontrar a su hijo. En redes sociales le escribía cartas y no dejaba de compartir su foto para pedir ayuda de las personas y para localizarlo. Muchas de sus publicaciones, fueron replicadas miles de veces por usuarios, medios de comunicación y amigos de Ángel.

Horas después de que fuera identificado el cuerpo, su madre escribió una última carta a su hijo que a continuación replicamos:

Hoy papi Ángel Gómez (Ángel Ricardo Carrasquedo Gómez) 10 días después te regresan conmigo, ahora tengo un lugar donde ir a llorar, ahora tengo un cuerpo que abrazar.

Dios te presto conmigo 15 años, y hoy Dios decide que vayas a su lado, le doy gracias por tu vida, por tus risas, tus juegos, por todo. Dios Padre hoy te entrego a mi hijo recíbelo, ábrele las puertas de tu casa, no dejes que pase más fríos, no dejes que pase hambre, a tu lado ya no sufrirá, a tu lado él ya es feliz. Mi niño Perdóname por no haber llegado a tiempo para rescatarte, Perdóname por no haberte amado más, Perdóname.

Te amo mi niño

Gracias a todos los que hoy me acompañaron a la marcha

Mi niño ya está conmigo

No olviden su sonrisa

#GRACIASPORAYUDARMEAREGRESARACASAYDESPEDIRME

El cuerpo de Ángel es velado en donde fue su hogar por 15 años, ubicado en la colonia Benito Juárez Norte en el Puerto de Coatzacoalcos donde nació y perdió la vida. Este jueves 9 de octubre será sepultado.