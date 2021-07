Histórico: Tras 4 intentos, Veracruz despenaliza el aborto

Las redes sociales permitieron a activistas y feministas celebrar lo que calificaron como un día histórico para la mujer. Este 20 de julio legisladores veracruzanos adecuaron el Código Penal para legalizar el aborto.

25 legisladores veracruzanos, la mitad del total de representantes populares en Veracruz, validaron la lucha de diputadas y activistas que, en las últimas tres legislaturas se había topado con pared, pues ni el PRI -en la 63 legislatura- ni el PAN -en la Cámara 64-, apoyaron la adecuación al código penal para regular el aborto.

Grupos feministas salieron a las calles a festejar la adecuación a la ley que, desde este miércoles, permitirá la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12.

Veracruz cuenta con dos declaratorias de alerta de género, una de ellas por agravio comparado, que obligaba al Estado -desde el 2017- a adecuar el código penal y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Fue este 20 de julio cuando se consolidó la reforma a la ley local, que garantiza a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Morena desiste de blindar Palacio Legislativo

El trabajo legislativo de este 20 de julio empezó con la llegada de una treintena de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública. Los elementos arribaron al palacio antes de las 11 de la mañana, sin embargo, su estancia fue "breve".

Cuando los elementos se habían acomodado en fila, sobre la banqueta de la calle Encanto, para resguardar la entrada principal del Congreso, se escuchó la voz del policía a cargo: "vámonos", por lo que rompieron la formación para retirarse del acceso de la sede legislativa.

Grupos provida: perdimos una batalla, no la guerra

Los policías fueron sustituidos por grupos provida que minutos después llegaron a la sede legislativa para protestar por la legalización del aborto. Se hicieron acompañar de pancartas, lonas, rosarios y hasta pequeños ataúdes, acusando a los legisladores de infanticidas.

A diferencia de otras Cámaras en la que los católicos cerraban la calle Encanto, por el gran contingente que llegaba, en esta ocasión no superaban las 100 personas, la mayoría adultos que rezaban por el milagro: "que no se reunieran los votos suficientes para aprobar los cambios al código penal".

Integrantes del Frente Nacional de la Familia intentaron entrar al recinto legislativo, pero la instrucción fue no dejarlos pasar; acusaron que los legisladores trabajaban a puerta cerrada, a "escondidas" de los veracruzanos.

los diputados sesionan a puerta cerrada desde hace más de un año, como medida para reducir el riesgo de contagio del virus SARS CoV-2, sin embargo, los católicos asumieron que la negativa de pasar al recinto era para evitar manifestaciones.

Al finalizar la sesión, cuando se validó el aborto, los grupos adelantaron que analizarán una estrategia legal para poder revertir lo hecho por los legisladores locales, "perdimos una batalla, pero no la guerra".

La oposición calificó como "circo mediático" la sesión ordinaria

Las voces en contra de la reforma fueron muchas; a pesar de que algunas diputadas no estaban presentes en la sesión ordinaria, intervinieron de manera virtual para reprochar lo que se votaba, pues Morena esperó a que pasara el proceso electoral, para aprobar el albazo legislativo.

No llevó ni una semana la dictaminación de la propuesta de reforma al código penal, que presentó Mónica Robles el 15 de julio, por lo que el PAN aseguró que los católicos no van a olvidar lo hecho por Morena, y auguraron voto de castigo en 2024.

Mencionaron que los cambios al código son un "fraude constitucional", pues la carta magna defiende la vida desde el momento de la concepción, por lo que será fácil el poder revertir lo hecho por la mayoría de Morena.

Desde tribuna plantearon que el aborto no es un tema prioritario, y se pidieron políticas públicas para reducir la pobreza o la violencia contra las mujeres, antes de impulsar una reforma que atenta contra la vida de un ser vivo.

Solo la diputada Mónica Robles, autora de la iniciativa, subió a tribuna a defender la reforma, si bien sus compañeros se solidarizaron al colocar un pañuelo verde en la parte de enfrente de su curul, nadie la apoyó en el discurso.

La morenista planteó que el aborto se debe atender como un problema de salud pública, incluso, mencionó datos estadísticos sobre mujeres investigadas por aborto, lo que ubica a Veracruz como la quinta entidad con más denuncias por interrumpir el embarazo, "hay 177 denuncias".

A diferencia de otras participaciones la morenista se notaba nerviosa por minutos dejó de lado el guion de su posicionamiento, y recordó el caso de Diana N, de Otatitlán, quien abortó de manera espontánea a consecuencia de la violencia familiar, y hoy está recluida en un penal por el delito de homicidio doloso.

De la oposición subieron a tribuna Enrique Cambranis, Omar Romero, Gonzalo Guízar y pidieron el uso de la voz -de manera virtual- Judith Pineda Andrade y Montserrat Ortega Ruiz.

El voto en contra de la diputada Montserrat Ortega no se contabilizó, pues cuando se consultó el sentido de este, intentó justificar porque no validaba los cambios al código, sin embargo, le cerraron el micrófono por no atender la pregunta expresa del secretario de la Mesa, Jorge Moreno Salinas.