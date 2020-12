Hijo de alcalde que dio "moches" a regidor en Espinal se suma a Morena

ESPINAL, VER.- El domingo 20 de diciembre León Humberto Pérez Loyda confirmó su renuncia a la militancia del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Con una gráfica al lado del diputado local Eric Domínguez confirmó su incorporación al partido Morena.

La disputa por la candidatura a la alcaldía llevó a Pérez Loyda a denunciar que Humberto Pérez Candanedo, su papá y actual alcalde de Espinal, busca imponer como sucesora a su esposa Verónica Hernández Méndez.

El joven político, que en el pasado posó con los Yunes, recordó que hace seis años renunciaron a ese instituto político como medida de protesta ante la imposición de candidatos en ese municipio.

Por lo anterior, se cobijaron en el PRD, partido que postuló a Humberto Pérez Candanedo, quien hoy busca imponer a la directora del DIF municipal, Verónica Hernández a la candidatura a la alcaldía de Espinal.

Recriminó que su papá copie viejas prácticas que en el pasado lo llevaron a buscar una nueva opción política para postularse.

"Hola buenas noches amig@s de las redes sociales les quiero comentar que el día 14 de diciembre un grupo de directores de diferentes áreas del Ayuntamiento de Espinal, el Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero, Presidente del PRD municipal junto con 3 miembros de 5 integrantes del comité del PRD Municipal y un servidor decidimos separarnos de nuestras labores dentro y fuera del ayuntamiento así como del comité del PRD, las razones las explicamos en la rueda de prensa que dimos ese día, dónde dimos a saber que por imposición y hostigamiento a algunos de mis compañeros para apoyar a la candidata de mi papa es por lo que nos vamos, es bien sabido por historia que en Espinal no nos gustan las imposiciones tanto así que en el pasado mi papá ya paso por esto y hace 6 años decidió irse de las filas del PAN al PRD por motivos similares ya que en aquel momento el entonces presidente nos impuso un candidato que no queríamos por la cual apoyamos a mi papá y nos fuimos con él, hoy lamentablemente eso se le ha olvidado y nos hace lo mismo ya que mi papá, el presidente ya tiene definido apoyar a su esposa para las siguientes contiendas municipales por el partido del PRD.

Y ya que no hubo la manera de que nos dejarán participar en algún proceso interno de forma democrática pues mejor decidimos separar nuestros caminos de las filas del PRD y de mi papá.

Algo que si dejamos muy en claro es que no tenemos nada personal en contra de mi papá nos alejamos por qué sentimos que se está equivocando en las decisiones que está tomando ya que está pensando con el corazón y no con la cabeza y para evitar conflictos innecesarios decidimos dejarle el camino libre en su partido y decidimos unirnos a las filas de MORENA dónde hoy 20 de Diciembre nos dio la bienvenida oficialmente el Diputado Erik Domínguez a lo cual le damos las gracias nos reciban con los brazos abiertos y dejando muy en claro que hemos venido de manera respetuosa a sumar no a restar", subió en su cuenta personal de Facebook.

Las personas que renunciaron a la administración pública municipal son: Eder Uriel Lima Gutiérrez, tesorero municipal, Víctor Allende Retureta, quien se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento; Marta Arroyo Báez, ex directora de Cultura; Luis Armando Paredes Juárez, exdirector del COMUDE.

También Luis Ángel Lima Gutiérrez, exdirector de Tránsito Municipal; Lorena Retureta, exdirectora de la Instancia de la Mujer; Lucia Patricio, exencargada del área de Enlace Municipal; y Cesáreo Pérez González, exdirector de Catastro. Los exfuncionarios acusaron acoso laboral de parte del alcalde Pérez Candanedo, quien, expusieron, redujo sus salarios para financiar una candidatura política.

El domingo 20 de diciembre el diputado Eric Domínguez anunció en redes sociales la incorporación del hijo del alcalde a las filas de Morena.

"Les comparto que el día de hoy recibí en las oficinas de la Casa de Gestión de Morena, en Papantla, a León Humberto Pérez Loyda, ex suplente del Presidente Municipal de Espinal, quién me comentó la problemática que está suscitándose en este municipio".

"Aprovecho esta plática para informarnos de los diversos problemas internos que existen en el PRD y por esto tomó la decisión de sumarse a las filas de Morena, con la Intención de trabajar en beneficio de la población", expuso en sus redes sociales.

En el marco por la disputa de la candidatura se dio a conocer un video en el que el alcalde León Humberto Pérez Candanedo presuntamente sobornó al regidor del PRI, Eliossvany Juárez Álvarez. El video que se difundió en redes sociales se grabó al interior de las oficinas del alcalde.

