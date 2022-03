Hermana de rectora tiene dinero y sigue libre, reclama familia de July

Familiares de July "N" y Alberto "N" se manifestaron la tarde de este jueves 24 de marzo a las afueras del juzgado de Pacho Viejo para exigir la libertad de ambos.

Estas personas están procesadas por su presunta participación en el homicidio de María Guadalupe Martínez Aguilar, quien fuera rectora de la Universidad Valladolid y fue hallada muerta en su casa la mañana del 29 de junio de 2020.

Con diversas cartulinas y mantas, lanzaron consignas al gobierno del Estado, al que acusaron de ser "cómplice de una injusticia", pues ambos hermanos están procesados desde noviembre de ese año y noviembre de 2021; ambos están recluidos en el penal.

Martín Flores, padre de July "N", cuestionó por que la hermana de la rectora sigue en libertad, a pesar de que la hija de la víctima la señaló directamente por redes sociales.

"Aprehendiendo a esta persona ahí se va a saber toda la verdad, por qué no la han aprehendido, porque tiene dinero, porque nosotros no tenemos dinero", cuestionó.

Entre los diversos reclamos, que se acompañaron con fotografías de las condiciones físicas que presentaron tras la detención, se pueden leer acusaciones contra los elementos ministeriales de la Fiscalía General del Estado "FGE".

"Unos ministeriales que me ´cuidan´, me violaron", "estos cerdos me torturaron para declararme culpable. Se acercaron a mi domicilio con engaños, violentaron a mi familia", "estoy en manos de una ´justicia´ corrupta", "así me detuvieron injustamente trabajando para la comida de mis hijos", entre otras.

En la protesta también participaron niños y personas adultas mayores que igualmente portaban consignas contra las autoridades de Veracruz.

Cabe recordar que a principios de año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y a la FGE tras acreditar que July "N" fue torturada y violada por los elementos aprehensores.

En respuesta, el gobierno estatal rechazó la recomendación y negó la participación de elementos de la FGE.

El miércoles se hizo circular un video donde la hija de la fallecida rectora afirma que detrás del homicidio de su madre se encuentra una hermana de esta, señalando además que los autores intelectuales siguen libres.

En la red social Tiktok, Guadalupe, hija de la fallecida narró que ella estaba presente el día del homicidio, observando que entraron dos hombres que privaron de la vida a su madre.





