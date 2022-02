Héctor Yunes defiende movimiento de Dante Delgado contra Cuitláhuac

XALAPA, VER.- El nuevo Movimiento por la Justicia, que busca derogar el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, desató una ola de declaraciones del gobernador Cuitláhuac García e integrantes de la oposición.

En esta ocasión, el exdiputado federal priista, Héctor Yunes Landa, compartió un mensaje desde su cuenta de Twitter en la que niega que "acarreados" asistieron a la reunión del Movimiento por la Justicia en Xalapa el sábado 5 de febrero.

De acuerdo con Yunes Landa, el reciente foro de la Reforma Energética impartido desde Boca del Río por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el cual fue criticado por la aglomeración de personas en las instalaciones del World Trade Center, sí tuvo a personas que no sabían a qué iban.

Tres diferencias entre nuestro Movimiento por la Justicia y el foro sobre reforma eléctrica de Morena: nosotros sí sabíamos a lo que íbamos; no acarreamos a nadie, tampoco gastamos un centavo de dinero público; el movimiento nos une, no nos divide. Buscamos justicia no tortillas. pic.twitter.com/WrCrSXaR3g — Héctor Yunes Landa (@HectorYunes) February 8, 2022

Por su parte, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez rechazó las declaraciones del priista asegurando que las personas asistieron "sin tortas".

Sin embargo, Yunes Landa enumeró las "diferencias" entre el foro y la protesta de Movimiento por la Justicia:

La última oración debido a que García Jiménez ironizó que a la movilización liderada por Dante Delgado fue menos gente que a comprar tortillas.

"Yo realmente veo más gente en la cola de las tortillas que en la movilización que hicieron", dijo en conferencia de prensa.

El nuevo movimiento, dijo el senador por Movimiento Ciudadano (MC) Dante Delgado, tiene por objetivo recuperar la libertad de José Manuel del Río Virgen, Rogelio Franco, Tito Delfín, Yoli García y mil 33 personas más que se encuentran encarceladas sin pruebas, sin juicio y sin sentencia, explicaron.

