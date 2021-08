"Hay que invadir España", dice diputado de Veracruz y lo tunden en redes

XALAPA, VER.- El expresidente de la Mesa Directiva del Congreso local y también diputado de la 65 Legislatura, Rubén Ríos Uribe propuso invadir España para volverlo una república o, en todo caso, que México se convierta a una monarquía, y que Andrés Manuel López Obrador sea el rey.

A través de sus redes sociales, el diputado local de Córdoba propuso invadir España con la intención de que su gobierno se convierta en una República, pues -dijo- no pueden existir reyes en pleno siglo XXI.

"Hay que invadir España y llevarles la república. No puede ser que sigan teniendo un rey en pleno siglo XXI", subió a su red social este domingo 15 de agosto.

Esa propuesta le valió una serie de comentarios en los que lo calificaron de ignorante y atrevido, incluso, le recomendaron acudir con algún especialista, pues pusieron en duda sus facultades mentales.

El usuario Christopher Rodríguez Jácome fue uno de los más críticos y le explicó cómo funciona la monarquía y el gobierno del viejo continente.

"España tiene un presidente elegido democráticamente, su realeza es como en Inglaterra, solo decorativa, los títulos nobiliarios ya no tienen ningún valor, salvo la conservación de linajes familiares, te lo dice alguien con pasaporte español y mexicano y que tiene derecho al voto en el país vasco.

"Apenas en 2019 fueron las elecciones generales dónde se eligió a los miembros de las cámaras alta y baja, de ahí emanan los votos para presidente, hechos por quienes los españoles elegimos para representarnos, que pertenecen a 9 partidos políticos diferentes, ellos gobiernan al país.

"El rey solo tiene la atribución de opinar sobre sanción o promulgación de leyes, hacer sugerencias, pero a fin de cuentas todo pasa por las cámaras, y de representar a España ante el extranjero como jefe de estado, la Constitución lo nombra como un "Símbolo de unidad y permanencia" su rol es más que nada representativo de unidad ante la existente separación de poderes y de permanencia, manteniendo el legado de la corona.

"Es como un segundo presidente, pero sus decisiones están restringidas a la aprobación de las cámaras y el presidente constitucional. La ignorancia es atrevida", posteó.

Por su parte el español José Antonio Gallego Hidal, le respondió: "jajajaja que proposición más buena, si tu país invade España yo me voy a un monasterio, y es que no sabéis como distraer al pueblo llano hablando de asuntos que no van a arreglarlos problemas del país, tú y tu presidente, tenéis una forma de hacer política miserable y cobarde, y es una pena que un país tan rico y hermano cómo México, esté gobernado por semejantes personajes".

En una segunda publicación mencionó: "La prensa conservadora no le gusta "el sarcasmo", pero si les incomoda derrocar las "monarquías", del siglo XXI, hagamos monarca a AMLO".

El nuevo post le llevó a más críticas de los usuarios de Facebook, Omar Robles, le sugirió acudir con un psiquiatra: "Oiga, ¿Tiene alguna lesión y/o enfermedad que comprometa las funciones de su sistema nervioso central? ¿Alguna vez recibió algún golpe en la cabeza que lo dejara inconsciente? Atiéndase con un neurólogo, psiquiatra o psicólogo. Si tiene alguna condición médica está a tiempo de tratarla", subió a la red del diputado.

El legislador de Morena fue uno de los más polémicos en la actual Cámara, en una ocasión pidió inhabilitar a jueces que se ampararon para no retirarse a pesar de ser mayores de 75 años, edad máxima que establece la ley.

En el pasado proceso electoral impugnó la resolución de la nominación de candidatos de Córdoba, toda vez que él aspiraba a ser el abanderado a la alcaldía, sin embargo, se asignó al diputado federal Juan Martínez, quien hoy es alcalde electo.





am