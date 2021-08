Hasta que haya caso de coronavirus darán insumos, reclaman médicos

Xalapa, Ver.- Personal médico del Hospital General 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestó para denunciar que las autoridades: “no quieren ni comprar cubrebocas de 10 pesos”, y que ante ello “menos comprarán un ventilador que cuesta entre 10 y 15 mil pesos.

El enfermero Pablo Valdez Díaz dijo que todo el año han trabajado con pacientes de enfermedades que requieren el uso de cubrebocas especiales, los llamados N95, “esperando que su sistema inmunológico los defienda, pero que con el coronavirus covid-19 es distinto y tienen miedo.

“Son bien específicos sobre quién debe traer cubrebocas N95 no solo por el coronavirus sino por sarampión, tuberculosis, varicela, influenza. Todo este año hemos tratado a esos pacientes, pero están aislados y entramos sin nada, solo con las protecciones de guantes y botas, esperando que el sistema inmunológico nos proteja pero ahorita es distinto, es ahorita un pandemia que me la llevo a mi casa, no se queda en la institución”.

Dijo que las autoridades sanitarias han dicho que les entregarán estos insumos pero hasta que haya un caso positivo. Los trabajadores señalaron que hasta ahora no han confirmado casos positivos a esta enfermedad, pero sí casos sospechosos.

“Comentan que sí los hay pero que no los van a dar hasta que haya casos positivos, pero cuando haya un caso positivo quiere decir que todos nosotros ya tuvimos contacto con él. Confirmado no, pero hay sospechosos, son varios, se toma la muestra y se envía pero estamos en espera del resultado”

El hospital tiene alrededor mil 180 trabajadores y el 60 por ciento son de enfermería, por lo que demandan la entrega de productos que los protejan.

“Tenemos gente que nos debe representar, pero no estamos viendo esa parte, y esta es una forma pacífica de decirle al pueblo que no es mentira, que los pacientes llegan y que la instrucción a nivel nacional es que se queden en casa, que no jueguen con eso. Si el instituto no está comprando cubrebocas de 10 pesos mucho menos va a comprar un respirador de 10 ó 15 mil pesos para la atención”

ygr