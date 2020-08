Hasta la Corte irían magistradas contra retiros forzosos, advierten

"No podemos aceptar, ni los compañeros del pleno pueden aceptar, que nada más porque ella se niegue como representante del Poder Judicial a presentar la controversia constitucional no se haga. Yo les hago la convocatoria pública a todos los magistrados a que no incurran en la responsabilidad y en la omisión de no hacer la controversia" enfatizó Concepción Flores.