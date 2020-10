Hallan muerto a menor reportado como desaparecido en Cosoleacaque

Cosoleacaque, Ver. – A unas horas de que su madre rogara por encontrarlo, Ángel Carrasquedo de 15 años, fue localizado sin vida en el municipio de Cosoleacaque. Su cuerpo se encontraba dentro de una bolsa negra.

La tarde de este miércoles 7 de octubre, se avisó a la policía por la presencia de un cadáver en un camino de terracería ubicado entre los fraccionamientos Las Olas y Villas Ana María del citado municipio, por lo que se trasladaron al lugar donde comprobaron la presencia de restos humanos.

La zona del hallazgo fue acordonada por elementos de la Policía Estatal, en espera de que acudiera personal de Servicios Periciales a levantar el cuerpo, que fue identificado por su madre.

El cadáver se encontraba en avanzado estado de putrefacción, y de acuerdo con las autoridades ministeriales, todo apunta a que fue asesinado en otro lugar y después arrojado en este camino de terracería.

Su cuerpo apareció justo el mismo día en que su madre, familiares y amigos marcharan para exigir que fuera localizado, diez días después de su desaparición.

"Que no lo lastimen y se apiaden de mi dolor, quienes lo tienen que me lo regresen no importa dónde, que me lo dejen en algún lugar yo voy a buscar a donde esté, que vean en dónde estoy y a sus amigos llorando. Él nos hace falta a todos, que me regresen a mi Ángel", fue el clamor que realizó Rosa Aurora Carrasquedo, madre del menor, antes del mediodía.

Su caso termina con un desenlace trágico, que deberá ser investigado por las autoridades, quienes hasta el momento no han informado nada al respecto.

Se sabe que antes de desaparecer, Ángel dejó un último mensaje donde pidió ayuda.