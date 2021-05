Hallan en rancho de Veracruz material robado para megaproyecto de AMLO

XALAPA, VER. - Durante un operativo realizado en un rancho particular ubicado en los límites de Sayula de Alemán y San Juan Evangelista al sur de Veracruz, personal de la Fiscalía General del Estado logró encontrar materiales que presuntamente fueron robados en la congregación de Medias Aguas dónde se realiza la obra del Tren Maya.

Policías ministeriales con apoyo del Ejército Mexicano y de la Fuerza Civil realizaron un cateo al rancho denominado "La Méndez" ubicado en la congregación La Macaya, cerca de Loma Bonita, derivado de acciones de inteligencia que arrojaron este punto como centro de almacenamiento.

De acuerdo a información recabada por este medio, en la entrada al rancho que pobladores identifican como propiedad de un ganadero de San Juan Evangelista, los agentes ministeriales localizaron parte de la base hidráulica que se utiliza para la colocación de placas de las vías férreas, sin que hasta el momento se tenga reporte de personas detenidas.

Todo el material fue asegurado y el inmueble permanece bajo resguardo de los elementos de seguridad, toda vez que las diligencias continúan en este sector, dónde el propietario tendrá que ser investigado.

En fechas pasadas, el responsable del Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec Rafael Marín Mollinedo confirmó el robo del material que de utilizaba en la rehabilitación de las vías férreas en el tramo que comprende de Medias Aguas a Salina Cruz, sin que abundará en tema, que dijo estaba en manos de las autoridades ministeriales.

Derivado de este robo, el gobierno federal anunció que la Secretaría de Marina se haría cargo de la custodia de dichos tramos donde se construye el corredor Transístmico para abatir el robo y se continúe con la obra, que se ha convertido en uno de los pilares del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se espera que las autoridades de la Fiscalía o los responsables del proyecto aporten mayor información sobre este aseguramiento.

Amlo habló sobre seguridad para construcción del Corredor

Andrés Manuel mencionó en mañanera del mes de mayo que bandas delictivas del sur de Veracruz extorsionaban a las empresas para continuar con los trabajos.

"...no se ha podido avanzar", aceptó en ese momento el mandatario. Las presuntas bandas delictivas cobraban sobornos y exigían que se les comprara el material a personas de la zona. "...tienen el control y amenazan."

A partir de ese clima de inseguridad, la Secretaría de Marina tomó el control de la seguridad en la construcción del Corredor.

¿Qué es el Corredor Interoceánico?

El proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador fue presentado desde el 2018 como la infraestructura necesaria que permitirá el comercio con Asia y la costa este de Estados Unidos.

El Corredor es una promesa del actual gobierno morenista para convertir al Sur-Sureste del país en una región clave para el comercio global.

"Se contempla la rehabilitación del ferrocarril, es decir 309 kilómetros de vía ferroviaria con una inversión de tres mil 900 millones de pesos, lo que permitirá la reducción de tiempos de traslado: de 7.5 horas a 4 horas." Se lee desde la página oficial del gobierno de Oaxaca.

La inversión supera los dos mil millones de pesos, contempla la modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, cuyo potencial de movimiento es de 1.4 millones de TEUS anuales. Aunado a ello, está la modernización de los aeropuertos de Ixtepec y Minatitlán, con fortalecimiento para el transporte de carga.

A partir del anuncio del megaproyecto, distintos grupos se oponen a su construcción. A pesar de la promesa de una mejora económica en la región, también acusan daños ambientales, sociales e incluso abuso hacia las personas que habitan en los municipios aledaños.

En junio de 2020, más de 100 organizaciones indígenas, populares, no gubernamentales, colectivos, académicos y artistas expresaron su repudio a la obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), pues consideraron que no existen condiciones legales para iniciar el proyecto: "se está violando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas afectados que no fueron debidamente informados para tomar sus propias decisiones" y se destruirá la biodiversidad de la región con lo que llamaron un "megaproyecto de muerte".

Pueblos indígenas nahuas y popolucas acusaron que no fueron tomados en cuenta para la construcción de la infraestructura.

Con información de Fluvio Cesar Martínez