Hallan en fosa a médico de Veracruz; secuestrador confesó ubicación

XALAPA, VER. - Acorralado por policías, un presunto secuestrador dictó las coordenadas de una vivienda en la zona montañosa de Veracruz. En el patio, precisó, a pocos centímetros de profundidad, encontrarían el cadáver de Roberto Ventura, un médico de 68 años de edad.

Las referencias no resultaron un invento. Peritos desenterraron un cuerpo con las características del galeno, desaparecido desde el 24 de diciembre de 2020. La autoridad pide esperar resultados genéticos. No obstante, para su familia no hay dudas.

"Sabedores de que su cuerpo mortal ha sido localizado, y que solo se debe estar a la espera de que se concluyan los trámites legales, tenemos cierta tranquilidad al despojarnos de la angustia de no tener noticias del siempre bien querido Doctor", publicaron en redes familiares.

Roberto Ventura Zepeda desapareció en vísperas de navidad. Esa mañana se reuniría con médicos y médicas en el municipio de Orizaba. Él salió de su casa, ubicada en la comunidad Jalapilla, Rafael Delgado, pero no nunca llegó a su destino ni se le volvió a ver.

Familiares del ex subdirector del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz denunciaron su misteriosa desaparición y su ficha comenzó a ser replicada en redes sociales de la Comisión Estatal de Búsqueda. No hubo noticias del médico durante meses. Fue el dos de mayo cuando las respuestas llegarían junto con la tragedia.

Esa tarde, policías municipales de Rafael Delgado acudieron a un reporte de emergencia: Alguien había entrada a la casa del doctor Roberto; lugar que nadie había pisado desde su desaparición. Se tratada de un joven de tez blanca que llevaba las llaves de la vivienda.

El presunto secuestrador se disponía a hurtar artículos de valor, pero fue detenido. Acorralado, confesó que su víctima ya no tenía vida, que él y otros cómplices lo asesinaron desde la noche buena.

Pero no era todo. Dijo que el cadáver lo encontrarían en una vivienda que el grupo criminal rentaba en la comunidad Novillero Chico, muy cerca de la casa de Roberto Ventura.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitaron una orden de cateo con un juez y comprobaron la confesión. El cadáver estaba maltratado por la violencia y el tiempo (4 meses). La familia del profesionista hizo pública su pena hasta este 13 de mayo.

"A la espera de la entrega del cuerpo, tengan ustedes la certeza de que se les hará saber con toda oportunidad sobre el ritual que se nos permita atendiendo a las circunstancias. Con nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo y preocupación en este trance", escribió la familia Ventura Zepeda.

