Hacienda Sotavento: entre inseguridad y el abandono

José Víctor Jines es residente del fraccionamiento Hacienda Sotavento desde hace 15 años, en ese tiempo afirma que el sitio fue abandonado poco a poco por la empresa inmobiliaria Casas Geo y luego por autoridades municipales y estatales.

En el Circuito Tradiciones –que es donde tiene su domicilio- las áreas verdes desaparecieron entre la maleza crecida y la basura que personas ajenas al fraccionamiento arrojan casi a diario.

En el lugar se pueden encontrar desde muebles, hasta escombros, chatarra y animales muertos perdidos entre la maleza que en algunas zonas invadió el arroyo vehicular.

Los servicios básicos también son deficientes, ya que no existe quien se haga responsable de brindar mantenimiento, relató José Jines.

El fraccionamiento no fue entregado por la inmobiliaria al Ayuntamiento, por lo que no se encuentra municipalizado para recibir inversión municipal, a pesar de que los residentes cumplen con el pago de sus impuestos municipales por servicios.

"Vienen y tiran toda la basura, se tapan las alcantarillas, está en un vil abandono, hay ratas, víboras, tarantulas, de todo, no hay limpieza porque el Ayuntamiento no nos pone atención.

"Lo peor es que la gente que viene a tirar cosas es agresiva, yo soy una persona mayor y trato de mantener limpio ahí, pero más de una vez que he sorprendido a personas tirando su basura ahí les pido que no lo hagan y ya me han intentado golpear", dijo José Víctor Jines.

José Víctor Jines se dice defraudado, desde que compró su casa ha mantenido los pagos de su crédito Infonavit para cubrir el costo de la vivienda que compró en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, en donde esperaba vivir tranquilo.

Abandono de áreas verdes propicia inseguridad

La desaparición de las áreas verdes en el Circuito Tradiciones, convertidas en predios baldíos, así como la falta de alumbrado público, propició que en los últimos meses los robos a mano armada, dijo Verónica Domínguez, otra de las vecinas.

Verónica ha sido testigo de al menos tres robos en las últimas dos semanas en las inmediaciones de su casa; las víctimas son regularmente mujeres que regresan de trabajar por las tardes y son sorprendidas por desconocidos que se esconden en la oscuridad.

Al igual que sus demás vecinos, adquirió su vivienda cuando la empresa Casas Geo operaba en el lugar, por lo que fue atraída con la promesa de un lugar con todas las comodidades.

Sin embargo, dijo que la falta de servicios básicos es algo que se padece de manera constante, algo que desde hace mucho ya no espera que autoridades municipales atiendan.

La mujer señaló que los propios vecinos trabajan los fines de semana para limpiar las áreas verdes, pero la basura que se ha acumulado de personas que utilizan el fraccionamiento como tiradero, es imposible de retirar sin ayuda de las autoridades.

"Necesitamos maquinaria, hay escombros, se crece el monte, no hay alumbrado y eso es aprovechado por personas que vienen, ahí se esconden y cometen asaltos, es en eso en lo que pedimos a las autoridades que nos ayuden, que nos ayuden a limpiar nuestras áreas verdes", agregó.

Fraccionamientos sin municipalizar

Hasta el mes de enero de este 2020, la autoridad municipal en la ciudad de Veracruz reportaba que existían alrededor de 20 fraccionamientos que no cumplieron el trámite de municipalización, es decir, que las empresas constructoras jamás entregaron su administración al Ayuntamiento.

En todos los casos se trata de complejos habitacionales construidos con licencias otorgadas en gobiernos municipales anteriores, ubicados en la periferia del área urbana, entre ellos Hacienda Sotavento, localizado en el Ejido Mata de Pita.

En febrero de este año, el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, declaró al respecto de los fraccionamientos no municipalizados, que la mayoría presentan trámites inconclusos, ya que las empresas responsables de su construcción quebraron o presentaron problemas administrativos.

Entre los problemas comunes se encuentran adeudos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que no pueden ser asumidos por el gobierno municipal.

El edil afirmó que se buscaban acuerdos con las empresas para ir cubriendo el trámite, en el que se incluía dejar los servicios básicos funcionando y de calidad para ser asumidos por la administración municipal.

En aquellos casos donde ha resultado complicado, aseguró que se atiende a los residentes con servicios y peticiones, en la medida de las posibilidades del municipio.

José Víctor Jines y Verónica Domínguez afirman que esperan una respuesta a sus peticiones para el rescate de las áreas verdes y el mantenimiento de los servicios básicos, ya sea de las autoridades o de la empresa inmobiliaria.