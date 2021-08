Hacen negocio con justificantes de salud en primaria de Coatzacoalcos

En diez pesos, una mujer vendio formatos de acreditación de salud a padres de familia que olvidaron presentarlo para que sus hijos ingresaran a la primaria Justo Sierra, en Coatzacoalcos.

Se trata del documento que, por instrucciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), padres de familia deben presentas en las escuelas para confirmar que sus hijos no presentan síntomas propios del Covid-19, como son: tos, fiebre y cuerpo cortado.

Aprovechando el olvido de algunos padres, la mujer que vestía una blusa de tirantes negra, pantalón corto verde y tenis negros, se ubicó en la entrada principal de la institución, donde comercializó las hojas por las que gastó menos de un peso.

“Es un formato que está vendiendo una señora, dice mi esposa que los está vendiendo a diez pesos y sin ese papel no dejan entrar a los niños, pero es un abuso que está haciendo porque los vende a diez pesos”, denunció un padre de familia de dicha escuela.

Debido a que es un documento obligatorio para el acceso de los alumnos, al menos durante esta semana, varias personas tuvieron que pagar a la mujer de quien se desconoce su identidad.

SEV EXHORTA A PADRES A NO COMPRAR FORMATOS

Tras enterarse de la situación, la Delegada regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) Paola Cabrera Antonio, exhortó a los padres de familia a no comprar el documento, toda vez que no es necesario que sea elaborado a computadora.

“Es una declarativa donde los padres de familia indican que sus hija o hijo no presentan síntomas que puedan poner en riesgo a sus demás compañeros y a los maestros; pero no tiene que ser impreso ni llevar el logo de las escuelas, está en ellos si los compran, pero no es necesario”, dijo la delegada.

Reiteró que no hay problema en como lo entreguen por lo que pueden llenar una hoja en blanco con lapicero, aunque reiteró que sí es obligatorio en lo que resta de la semana.

En este sentido, pidió a los padres que sean responsables con la salud de sus hijos y en caso de presentar algún síntoma como tos, fiebre o cuerpo cortado, no llevarlos a clases de aquí al viernes.

ygr